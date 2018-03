Vargas sobre la marcha de Restrepo de Olimpia: ''No tengo idea de la razón de su salida''

Héctor Vargas, técnico del Marathón, afirmó que si sus dirigidos ganan el clásico sampedrano del próximo sábado ante Real España, pelearán no el segundo, sino el primer lugar del torneo Clausura de la Liga Nacional.

Pese a que no contarán con su goleador , el colombiano Yustin Arboleda porque sigue suspendido, el timonel verde reconoció que es un jugador de peso en el plantel, pero dejó entre ver que no es indispensable.

"Hemos ganado y perdido partidos sin Arboleda, es un jugador importante, pero el equipo también funciona sin él", arguyó.

"Tenemos que sacar un resultado positivo para pelear los primeros lugares. Si nosotros ganamos el partido al España nuestra pelea será por el primer lugar y no por el segundo. Creo que también Olimpia con su cambio de técnico también presionará a más a Motagua", dijo.

Sobre la salida del técnico colombiano, Carlos Restrepo del Olimpia, Vargas aseguró que desconocía detalles de la salida de su colega, ya que según él no es fácil dirigir a equipos grandes.

"Dirigir a Olimpia no es fácil. Yo gané tres campeonatos y una Copa Presidente y consideran que fracasé. No tengo idea de la razón de su salida. Cuando los clubes hacen una inversión grande se debe tener paciencia", aseveró.

Real España jugará este miércoles su juego reprogramado contra Platense y tres días después chocará contra el equipo verdolaga, para Héctor Vargas no es una ventaja significativa que su equipo llegue con más horas de descanso al compromiso, no tendrá mayor incidencia en el resultado.

"Eso es algo que no se puede predecir, no creo que sea importante. No podemos decir que llegaremos con ventaja por estar más descansados, existe la posibilidad que el viaje le haya hecho bien al España y haga un gran partido. Esto lo sabremos hasta el sábado a las 9:00 de la noche". indicó.

Vargas también expresó su satisfacción ante la noticia de que Armando Castro no pitará en el juego contra la "maquina", ya que lo calificó como su amuleto de la suerte.

"Este tema parece graciosos. Armando Castro le expulsó jugadores a Marathón y aún no estaba aquí yo parace que tuviera algo contra el equipo. Tenemos la fortuna que él no nos vaya a pitar; es como el amuleto de la suerte de España", sentenció.

Después de 13 jornadas Marathón es segundo en la tabla de posiciones con 24 unidades, entre tanto Real España es sexto con 16, pero con un partido menos que se disputará este miércoles contra Platense.