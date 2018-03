Nahún Espinoza al llegar a Olimpia: "Este equipo está para ser campeón"

El entrenador Nahún Espinoza ya tiene su cabeza puesta 100 por ciento con Olimpia. Asegura que su regreso al club al que hizo tricampeón hace unos años lo ha tomado por sorpresa, ya que no estaba entre sus planes volver a dirigir.

Desde que dirigió al Xelajú en 2015, el exentrenador también del Real España, Platense y Victoria, no había regresado a un banquillo y se había dedicado a trabajar como analista de fútbol en la corporación Televicentro.

"Con la directiva hablamos que el contrato es hasta el mes de mayo y luego pienso retirarme", sentenció Nahún en sus primeras intervenciones en el programa Fútbol a Fondo.

OLIMPIA ANUNCIA LA LLEGADA DE NAHÚN ESPINOZA

SUS SENSACIONES DE VOLVER A OLIMPIA

"Muy diferentes al primer momento cuando estuve como jugador y técnico. Tomo al Olimpia de una manera más madura. Tomé la decision de no volver a dirigir cuando salí del Vida en 2009, pero luego decidí que quería dirigir por última vez al Olimpia".

DUPLA CON SU HERMANO JUAN CARLOS

"Fue la decisión de la directiva que tomáramos el cargo. Es la última vez que voy a dirigir y será con el Olimpia, y además un respiro. A Osman Madrid le dije que me diera la oportunidad de retirarme en Olimpia".

PUEDE SER CAMPEÓN

"Con los resultados del partido del domingo (ante Motagua) se va a saber. Hay que ganar, Olimpia aspira a ganar, este equipo tiene para ser campeón".

PATÓN DIJO QUE YA PODÍA VENIR PEP GUARDIOLA

"Posiblemente tenga razón. Los jugadores son los más importantes en el equipo. Ahorita pueden decir que Nahún no sirve y no hay ningún problema. Tendré que encontrar la forma para poder ayudar al equipo. Ojalá que la afición nos acompañe al estadio".

CÓMO SERÁ ESTE OLIMPIA DE NAHÚN

"La primera es que en el entrenamiento no hay negociación. Tiene que estar organizado, espíritu combatible y con talento. Y si no hay talento tiene que mostrar capacidad y concentración".

LA RELACIÓN CON LA AFICIÓN

"No lo voy hacer yo, la afición del Olimpia se tiene que reconciliar con el equipo porque yo soy una persona pasajera. Tenemos que encontrar las causas para que la afición pueda volver a creer en este club".

SU DEBUT CONTRA MOTAGUA

"En este momento el Motagua está mejor que Olimpia, el reto será ponerse a la altura y ganar. En el momento que lo hagamos seremos competitivos. Es un clásico que hay que jugar con todo porque Motagua saldrá a ganar".

SALIDA DE RESTREPO

"Yo estoy seguro que la directiva de Olimpia no quería que se fuera, pero él tomó la decisión y hay que respetarla. El proyecto de Restrepo no fue malo. El tema mÍo no pasa por un proyecto largo, esto es por la lucha de rescatar el campeonato".