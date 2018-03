Miércoles de fútbol y emoción en el Ascenso en Honduras

Se acabaron los ensayos y estrategias de entrenadores durante la corta semana de preparación porque este día la Liga Nacional de Ascenso programó 14 intensos partidos en tres de los cuatro grupos que animan el torneo de Clausura.

Los equipos saltarán a las canchas con el objetivo de sumar. Unos para acercarse a zona de clasificación a la liguilla y otros para eludir el fatídico descenso.

Yoro FC, líder del Grupo A, solo apuesta por mantenerse en la cima donde figura con 20 puntos. Deportes Savio, Lepaera, Infop y Parrillas One tampoco están dispuestos a dar tregua porque se acostumbraron a ver a sus rivales desde arriba.

Los equipos que están metidos en líos son Trujillo y Atlético Esperanzano porque en siete fechas no conocen la victoria y siguen deambulando en la competencia.

En La Ceiba hay grandes expectativas con la llegada del técnico Milton Eduardo Prado en sustitución de Raúl Martínez Sambulá, quien decidió renunciar de su cargo la semana anterior para dedicarse a administrar el Instituto de Deportes Municipal (Indemu).

“Espero que llegue mi pase internacional para estar en el banquillo, de lo contrario dirigirá mi asistente Ángel Manuel Cano. Lo importante es que Victoria está bien preparado para hacer un buen partido que nos permita quedarnos con los puntos, siempre respetando al rival”, explicó Prado.

La liga programó encuentros en Roatán, La Ceiba, Sabá, Olanchito, Choloma, Río Lindo y Comayagua. Además, Villanueva, Danlí, Choluteca y Tegucigalpa, en donde se espera una buena entrada de aficionados en cada uno de los estadios.

Los clubes del grupo B encabezados por Deportes Savio, Lepaera, Pinares, Real Juventud, Olimpia Occidental y Esperanzano verán acción hasta el fin de semana.

Entre los juegos más calientes de la jornada destacan Dortmund-Yoro, que se escenificará hoy a partir de las 3:00 pm en Roatán, además Villanueva-Parrillas One hoy a las 6:30 en Villanueva. Otro partido que también promete es el “clásico” capitalino entre Infop y Gimnástico, quienes lideran la tabla de posiciones del D.

La Jornada de hoy

Grupo A

Dortmund vs. Yoro FC 3:00 pm

Victoria vs. Tela FC 3:30 pm

Boca Juniors vs. Arsenal 7:00 pm

Social Sol vs. Trujillo 7:00 pm

Grupo C

Choloma vs. Municipal 3:45 pm

Brasilia vs. Limeño 6:00 pm

Comayagua vs. París FC 6:00 pm

Villanueva vs. Parrillas One 6:30 pm

Grupo D

Estrella Roja vs. Valencia 3:00 pm

Broncos vs. Valle 7:00 pm

Infop vs. Gimnástico 7:00 pm.