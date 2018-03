Facebook enfrentará demanda multimillonaria por información privada de sus usuarios

La gigantesca red social de Facebook se encuentra en el ojo del huracán, ha perdido credibilidad y está a punto de recibir una multimillonaria demanda esto debido al uso de información privada de 50 millones de usuarios.

Además ya suma pérdidas de casi $50,000 millones de dólares al caer sus acciones en la bolsa de Nueva York y además la empresa de Mark Zuckeberg fue demandada por los inversores.

¿Qué ha sucedido? El pasado sábado 17 de marzo una investigación conjunta de los diarios ‘The New York Times’ y ‘The Observer’ sacó a la luz que una consultora que trabajó para Donald Trump manipuló datos de 50 millones de usuarios de la red social de Mark Zuckerberg.

En 2014, la compañía Cambridge Analytica se hizo con una base de datos conseguidos, de forma indirecta, a través de un psicólogo ruso que tenia permiso en Facebook para recopilar la información con finalidades académicas, no políticas.

Aunque gran parte de la filtración de datos tuvo lugar entre 2013 y 2015, fue en 2016 cuando la información se utilizó para elaborar estrategias durante las elecciones, concretamente las que ganó Trump.

Cambridge Analytica decidió suspender a su presidente Alexander Nix en un momento en que las autoridades de varios países pedían explicaciones.

El accionista de Facebook Fan Yuan presentó la demanda en una corte federal en San Francisco el martes, pero incluye en nombre de un número no revelado de inversores que compraron acciones de Facebook entre el 3 de febrero de 2017 y el 19 de marzo de 2018.

La demanda dice que la red social “hizo declaraciones materialmente falsas y engañosas” sobre las políticas de la empresa, y afirma que no reveló que permitió a terceros acceder a los datos de millones de personas sin su conocimiento, reportó CNN.

“Como resultado de los actos ilícitos y omisiones de los Demandados, y la caída precipitada en el valor de mercado de las acciones ordinarias de la Compañía, el Demandante y otros miembros de la Clase han sufrido pérdidas y daños significativos”, expone la acusación.

Paul Grewal, el consejero general adjunto de Facebook, dijo que la compañía está “comprometida a aplicar vigorosamente nuestras políticas para proteger la información de las personas”.

Los políticos de los Estados Unidos y el Reino Unido están llamando al CEO Zuckerberg para responder preguntas sobre el escándalo de Cambridge Analytica.

La empresa de análisis supuestamente tomó la información, en forma indebida, de los usuarios para enviarles contenido que beneficiaría al presidente Donald Trump en el proceso electoral.

FACEBOOK ESTÁ 'ESCANDALIZADA'

La red social Facebook dijo el martes estar "escandalizada" tras haber sido "engañada" por el uso indebido de datos de sus usuarios por parte de la compañía Cambridge Analytica y aseguró "entender la gravedad del problema".

En un comunicado, la empresa estadounidense expresó su determinación a "aplicar enérgicamente" sus "políticas para proteger la información privada" y tomar "las medidas necesarias para garantizar que esto ocurra".

Una portavoz de la empresa afirmó que los dirigentes del grupo "trabajan sin descanso para obtener todos los hechos y tomar las medidas necesarias porque comprenden la importancia del problema".

Según una investigación realizada por los diarios The New York Times y The Observer (la edición dominical del diario británico The Guardian), Cambridge Analytica se hizo con datos de varias decenas de millones de usuarios de Facebook, sin su consentimiento, con los que habría creado un algoritmo para prever e influir individualmente en el voto de los electores.

