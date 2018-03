'Bolillo' no cambiará sus esquemas tácticos de cara al Mundial de Rusia 2018

El técnico colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez dejó claro que no irá a "inventar" en el Mundial de Rusia 2018 en cuanto al esquema táctico de la selección de Panamá.



Gómez mostró en Panamá que arma sus equipos desde atrás. Y juega con un 4-4-2 o 5-4-1, siempre teniendo como referente a Gariel 'Gavilán' Gómez, en la media cancha, criticado muchas veces por lo poco que corre.



En su última comparecencia con la prensa nacional, 'Bolillo' Gómez destacó que le preocupaba la condición física de Gómez, quien se recupera de una lesión.



"Hay una duda muy grande que es la de Gómez, Si él no juega, ahora tengo dudas para ver a quién utilizo en ese puesto", afirmó. De ocho partidos en los que Gómez fue titular en el hexagonal de Concacaf, en cinco salió lesionado.



'Gavilán', uno de los primeros mundialistas sub'20 en Panamá, también es parte clave del sistema 5-4-1, siendo el quinto defensor panameño, al bajar de la media cancha para taponar los huecos que dejan los laterales o Román Torres cuando se da sus escapadas en busca del gol.



Gómez no alineó de titular -por enfermedad- en el partido contra Honduras que terminó 2-2, en ese duelo se vio un Panamá jugando con un 4-4-2 sin manejo, desordenado y sin líder.

Luego del encuentro, 'Bolillo' aceptó que "Gómez es fundamental para las situaciones de desorden, para no dejar posibilidades al contrario".



El 5-4-1, sistema alternativo del estratega colombiano, apareció contra los mexicanos, llegando por momento a hacer un cerrojo de 6 defensas, cuando 'Gavilán' o Aníbal Godoy ocupaban los espacios.



Ese encuentro Panamá lo perdió por 1-0, siendo el marcador más bajo entre mexicanos y panameños jugando en el estadio Azteca.



El 4-4-2 habitual del 'Bolillo' le dio frutos frente a Trinidad y Tobago, donde marcó tres goles, la máxima cantidad de dianas anotadas en toda la eliminatoria hacia Rusia 2018.



El triunfo llevó a que el colombiano saliera agresivo en casa de los Estados Unidos, con el mismo esquema (4-4-2), pero el dibujo táctico de Gómez fue borrado por los veloces atacantes del rival.



'Bolillo' entre altercados con los periodistas en la conferencia de prensa, aceptó que se equivocó y se dejó llevar por el ímpetu de la afición.



"Planteé mal el partido, fui muy ofensivo. Regalé mucho espacio a un equipo muy veloz y nosotros tuvimos muchas dificultades", dijo en ese momento.



El 4-0 le decía al 'Bolillo' que debería cambiar para recibir a Costa Rica en el Rommel Férnández, el 10 de octubre.



Contra los ticos, que llegaban clasificados a este cotejo, no cambió el sistema de 4-4-2.



Al final, fiel a su juego de no tener un 10 en la cancha, mismo que le dio resultados con Ecuador, 'Bolillo' logró meterse por tercera vez, con selecciones distintas, a un mundial de fútbol de mayores.



Ha dicho que nada cambiará para el Mundial, solo que tiene que definir nombres para la línea de zagueros.



"No inventaré en el Mundial. Cambié contra Estados Unidos y mira qué nos pasó", agregó Gómez.



El colombiano adelantó que Román Torres, Felipe Baloy y Fidel Escobar son fijos en la defensa, y que hay una plaza que aún no define.