Nahún Espinoza: "Vi bien a Wilson Palacios y sé lo que puede dar"

Nahún Espinoza se volvió a poner la camisa de Olimpia y tras el primer entreno se mostró satisfecho por la recepción que tuvieron los jugadores de lo que pretende implementar.

¡Puso las cosas claras! Así fue el primer entreno de Nahún Espinoza con Olimpia

"Me sentí un poco extraño porque tenía mucho tiempo de no estar por acá con el equipo. Pero poco a poco nos iremos adaptando. Lo cierto es que el objetivo del entreno se realizó y era lo importante. La idea es hacer las cosas bien, he visto una gran disposición de los jugadores, han entendido rápido lo que buscábamos. Esperar seguir acumulando entrenos para mejorar", inició contando.

La afición merengue ve con buenos ojos su llegada, pero no se considera ese ángel salvador.

"De salvador nada. Esto no es solo del entrenador, solo es una parte, pero los jugadores son lo más importante. Prometer nada, solo trabajar y hablar en la cancha. En el fútbol hay que demostrarlo", agregó.

Los futbolistas le dejaron buena impresión

Nahún Espinoza inició la sesión de entreno con una larga charla y luego los trabajos tácticos pensando en el clásico con Motagua.

"Son objetivos importantes, vamos a ver si los jugadores son capaces de realizarlo. A medida entrenemos vamos a darnos cuenta del verdadero nivel, el fútbol complejo y competitivo. El domingo ya tenemos el clásico y hay mucho que hacer y poco que decir".

Sobre Wilson Palacios

El timonel expresó antes de asumir el mando que cuenta con el volante Wilson Palacios y que todo dependerá de su estado físico. Hoy tras el entreno dio detalles de lo que vio.

"Yo lo vi bien y poco a poco tiene que ir mejorando. Tenemos que sentarnos a platicar, ver su historial de los últimos seis meses o un año. Su disposición siempre ha sido la mejor, sé lo que puede dar. En la parte deportiva hay complejidad", sentenció.

