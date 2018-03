Rafael Ferrari: "A Carlos Restrepo se le trató muy mal"

El presidente del Olimpia, José Rafael Ferrari, habló sobre la situación que vive su equipo y sin tapujos manifestó que no hay crisis, pero que el rendimiento de algunos jugadores no es el mejor. Los extranjeros han quedado a deber.

El veterano dirigente deportivo manifiesta que la renuncia de Carlos Restrepo se debió a problemas personales.

Además cree que no se le trató bien y pensó que si perdía el clásico contra Motagua, iba a poner en riesgo su vida tras amenazas del domingo de algunos aficionados.

"Lo de Restrepo es cuestión de familia, son cosas muy personales, no son situaciones normales. Se le trató muy mal, creo que muchas de esas personas que lanzaron cosas (huevos a la cancha) no eran olimpistas, hubo infiltrados con otros propósitos y eso le tocó a la familia, esposa y todo. El pudo decir, hoy me hicieron esto y si mañana pierdo con Motagua, qué puede pasar, supongo yo", dijo don Rafa.

El dirigente alabó la llegada de Nahún Espinoza. "La idea era traerlo de nuevo, él lo había manifestado en otras oportunidades que quería entrenar a Olimpia porque fue jugador exitoso de nuestra institución. Le hice saber que no teníamos muchas opciones y pensé en él, debía ser una persona con el conocimiento en esto y esa información se la pasó su hermano Juan Carlos".

Y sigue: "A Nahún yo lo llamé el lunes antes de saber la decisión final de Restrepo y me dijo que lo iba a pensar con su familia y el martes hablamos por la tarde y me confirmó que sí. Llegamos a un acuerdo para que esté al mando del equipo hasta junio", afirmó a DIEZ.

El entrenador Nahún Espinoza en su primer entrenamiento con el Olimpia este miércoles. Foto Juan Salgado

El presidente del equipo más ganador de Honduras dice que no es bueno que solo Olimpia esté ganando campeonatos."A mí no me ha molestado, tenemos 30 títulos ganados, o 31, bueno los que sean, a mi ni molesta".

MOTAGUA LLEGA MEJOR Y ALABA A LA BARBIE

Ferrari destacó al entrenador argentino Diego Vázquez del Motagua, rival con el que se estrena el domingo Nahún Espinoza.

"Motagua llega bien, su entrenador conoce los jugadores, el mercado, él fue portero del Motagua mucho tiempo, tiene muchos aspectos positivos. Creo que haber perdido la oportunidad de ser tricampeón lo hace mucho más fuerte ahora", confesó Ferrari.

Sobre las pancartas de los aficionados donde insultaron a los jugadores confesó: "Salió un comunicado de la Ultrafiel diciendo que no eran ellos lo de los huevos, pero ellos son fanáticos de fútbol y eso es de pasión, lógicamente uno quiere que su equipo gane. Mi nieto estaba nervioso pero esto es así. Yo comencé en 1973 con Olimpia, imagínate en cuántas finales he estado. Yo soy frío y quizá por eso me ha ido bien en el fútbol", confesó.

Finalmente aplazó a los jugadores extranjeros: "El rendimiento no ha sido bueno, el problema de traer extranjeros es una lotería. Hemos obtenido dinero por la venta de jugadores como Choco Lozano y Alberth Elis, pero no podemos darnos el lujo de estar pagando por futbolistas caros, pero esto es lotería, mirá a Platense que trajo a Javier Estupiñán y les hizo 10 goles en la primera temporada y con nosotros no fue igual, no es fácil", argumentó.