Michael Osorio le responde a Rafael Ferrari: "Me está menospreciando"

El defensa del Vida, Michael Otoniel Osorio, considera que el presidente de Olimpia, José Rafael Ferrari, está presionando por los malos resultados de su equipo en el torneo Clausura y esa presión lo llevó a ofrecerle 100 mil lempiras si repite el golazo de tiro libre que le anotó a su equipo en domingo anterior en el empate 1-1 en el Nacional de Tegucigalpa.

"Es algo que me motiva a seguir mejorando mi puntería en los tiros libres para demostarle a Ferrari que no fue un golpe de suerte como dice, quiero demostrarle que tengo capacidad para hacer muchos goles de esos. Espero darle la revancha en la liguilla o en el próximo torneo cuando nos volvamos a enfrentar a su equipo", explicó.

Y agregó. "Si me toca hacer un tiro libre contra Olimpia espero que se acuerde del ofrecimiento que me está haciendo, si anoto que cumpla con los que está ofreciendo, esos 100 mil lempiras no me caerían mal, pero me gustaría volverle a anotar a Olimpia para demostrarle al presidente Ferrari que tengo capacidad que no fue un golpe de suerte como él dice".

Osorio anotó una joya que dejó sin reacción a Donis Escober en el empate 1-1 ante los albos que el martes provocó la salida del técnico colombiano Carlos Restrepo de un banquillo que eleva como espuma pero también quema como ácido

"Creo que me está menospreciando como lo hacen con Marcelo Canales que es un especialista en tiros libres pero no le meten a jugar, anota muchos goles pero no lo toman en cuenta, no saben aprovechar al jugador que tienen. Ahora tengo mayor confianza para seguir cobrando tiros libres en el equipo", enfatizó.

PRESIONADO

Osorio reiteró. "Ferrari debe darse cuenta que no sólo en Olimpia hay buenos jugadores , si dice que mi gol de tiro libre fue un golpe de suerte creo que me está menospreciendo, en Honduras hay mucho talento. Creo que la desesperación de Olimpia hace que Ferrari diga estas cosas, lo entiendo en parte porque está acostumbrado a ganar, es el directivo más exitoso del país".

"Don Ferrari está presionado por la afición que le está exigiendo mejor rendimiento, creo que por allí comenzó a desesperarse y la gota que derramó el vaso fue el gol de tiro libre que le a noté a su equipo el domingo. Ahora sólo le toca esperar la revancha y que cumpla con la apuesta que está haciendo, espero que no gaste los 100 mil lempiras".

El futbolista de 23 años de edad y originario de la aldea de Puringla en La Paz formó parte del tricampeonato de Olimpia en la era del técnico argentino Danilo Tosello, sin embargo no tuvo la fortuna de debutar en primera división, pero fue ascendido al primer equipo y estuvo con el grupo en las celebraciones.

"Estuve un tiempo en Olimpia pero creo que no me supieron valorar, tampoco tuve el placer de conocerlo (Ferrari) personalmente , ahora me queda seguir trabajando para volver al club algún día. En los entrenamientos anoto muchos goles de tiro libre por eso digo que no es casualidad", cerró.