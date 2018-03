Infop y Parrillas One tropiezan y comprometen el liderato en el Ascenso

Pésima jornada han tenido Infop y Parrillas One, dos de los clubes los favoritos para ascender en la Liga Nacional este año. El cuadro de Reinaldo Tilguath comprometió el liderato.

El Infop cayó derrotado de local 0-3 frente a su más cercano perseguidor, Gimnástico, y ahora nada más lo aventaja por un punto en el liderato del grupo d.

Por otro lado, el Parrillas One también perdió 2-1 en tierras cañeras ante el Villanueva FC y dejó el liderato al sorprendente Brasília, que, además de ser líder, pelea por no descender. Esto por el grupo C.

Victoria venció categóricamente 6-2 al Tela FC en su sede y sigue luchando por ingresar a puestos de clasificación en este torneo Clausura-2018 en la segunda.

RESULTADOS

Resultados Grupo A

Victoria 6-2 Tela FC

Social Sol 2-0 Trujillo FC

Boca Juniors 0-1 Arsenal

Dortmund 2-0 Yoro FC



Líder Yoro FC con 20 puntos, seguido del Social Sol con 18.



Resultados Grupo C

Atlético Choloma 0-0 Atlético Municipal

Brasilía 3-1 Atlético Limeño

Villanueva 3-1 Parrillas One

Comayagua 0-0 París FC



Líder el Brasilia con 16 puntos, seguido del Parrillas One y Comayagua con 15.



Resultados Grupo D

Broncos 0-0 Valle FC

Estrella Roja 3-2 Valencia

INFOP 0-3 Gimnástico

Líder Infop con 17 puntos, seguido del Gimnástico con 16.

*El Grupo B fue el único que no tuvo actividad en la Liga de Ascenso.