¡Sorpresivo! Wilmer Cruz ya no es más entrenador del Parrillas One

Noticia inesperada en la Liga de Ascenso. Wilmer Cruz ha sido separado del Parrillas One, institución a la que llegó en este torneo Clausura.

Anoche el Parillas perdió 3-1 ante Villanueva y fue ahí que llegó la decisión de despedir al experimentado director técnico.

Wilmer ha confirmado que ayer recibió la noticia. "A partir de anoche, no se dieron los resultados y la junta directiva decidió sacarme".

Ver también: Los técnicos que han sido separado en este torneo Clausura del Ascenso

"Cuando uno llega a un plantel hay que desarmarlo, empezar de nuevo, es bastante complicado y hay que tener paciencia", fueron sus primeras palabras.

Y agrega: "A mí me contrataron para un proyecto de un año, pero no duró ni dos meses y medio, pero así es el fútbol, en esto a veces hay que tener mucha paciencia y a veces no se tiene".

Parrillas One se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones en el grupo C del Ascenso. Tienen 15 puntos en 10 jornadas disputadas y solo lo supera Brasilia, que acumula 16 unidades.

El problema es que la tabla de este grupo está apretada, pues equipos como Comayagua, Villanueva, París y Atlético Municipal están peleando también por puestos de repechaje.

Wilmer Cruz fue preguntado por el panorama de Parillas."Hay equipos muy buenos, está el Parillas, INFOP, Yoro, el mismo Villanueva que es el más favorito de todos, porque tiene una gran plantilla".