Rafael Ferrari y su duro mensaje a jugadores extranjeros de Olimpia por bajo rendimiento

Nicolás Del Grecco, Jaime Córdoba y Luis Ovalle, son los futbolistas del extranjero que han llegado a esta temporada al Olimpia.

De momento, no han marcado la diferencia en la cancha y así lo ha confirmado también el presidente del club blanco, Rafael Ferrari.

El máximo mandatario de los albos, fue preguntado ayer sobre este tema de los fichajes que vienen de afuera del país y resaltó que es una lotería al momento de elegir.

"No ha sido bueno, no es fácil, el problema de traer un extranjero es una lotería, los buenos jugadores están allí, pero cuestan una cantidad de dinero que no está al alcance de nuestros recursos económicos", dijo sobre los tres futbolistas extranjeros del Olimpia.

Ferrari remarca que la afición blanca se equivoca al pensar que hay dinero en el equipo para traer legionarios de mucho dinero.

"La gente saca las cifras de la venta del Choco, Elis, pero es cierto el Olimpia ha tenido esa generación de recursos a través de la venta de jugadores, pero no por eso podemos tener un jugador que cuesta 20 mil dólares mensuales, ni sería justo para los nacionales, esos son los buenos, los demás son lotería", expresó el presidente de Olimpia ayer en el aeropuerto Toncontín.

Por último, comparó el nivel de los extranjeros que vienen al país con el caso de Javier Estupiñán, actual delantero de Motagua y ex del Olimpia.

"Del Platense sale Estupiñán, metió 10 goles y no es de un costo alto, es cuestión de adaptación, pero no estoy satisfecho lógicamente con los resultados de los extranjeros que hemos traído", concluyó sobre el tema.