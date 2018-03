Domingo Zalazar sobre el clásico: "Marathón está por encima de nosotros"

El delantero Domingo Zalazar, se mostró contento luego de los dos goles ante Platense y mencionó que todavía falta por ver la versión que ha mostrado en torneos pasados.

"A lo mejor el mismo no, pero si con un poco más de vivencia y experiencia que le ayudan a uno. Si me costó agarrar el ritmo que yo pretendo tener para los partidos, pero ya después con el gol me solté más y me quedaron situaciones para convertir un par de goles más".

"A mi me trajeron aquí para poder convertir goles, esa es mi responsabilidad y yo lo tengo muy claro. Tampoco estaba desesperado por anotar, trataba de aportar al equipo por otros lados, así que estoy contento por volver al gol y espero que sea el comienzo de mucho", mencionó el uruguayo.

Para los aurinegros seria importante obtener el triunfo ante el rival de la ciudad, Marathón, porque con ese resultado se acercarían a ellos.

"Un clásico es un partido especial, nosotros estamos de local, tenemos muchas ganas de quedarnos con ese partido y tener una semana de seis puntos sería fabuloso para lo que viene para el club".

El centrodelantero de los catedráticos sabe que este tipo de clásicos son partidos muy disputados, pero menciona que ya están listos para enfrentarlo. "Los clásicos son partidos cerrados, de mucha fricción, los dos van a querer ganar, no creo que Marathón venga aquí a refugiarse, no va a salir a jugar como lo hacen siempre. Será un partido muy apretado, pero nosotros estamos preparados para enfrentarlo".

Zalazar da a los verdolagas como favoritos para este partido por el buen nivel que han mostrado en este torneo. "Los números muestran que Marathón está por encima de nosotros, el torneo pasado lo hicieron muy bien y por suerte nosotros los dejamos fuera, pero Marathón por hoy es favorito. En la cancha vamos a tratar de impedir que ellos se queden con los tres puntos porque para nosotros es importantísimo ganar el fin de semana".

"Espero que la afición nos apoye, la gente siempre se porta muy bien con nosotros. Sería muy bonito ver un clásico con el estadio lleno, que sea tranquilo y en paz y que todos podamos disfrutar de ese partido tan importante para San Pedro Sula", cerró.