Los árbitros designados para los clásicos Real España-Marathón y Motagua-Olimpia

Ya está todo listo para disputarse la jornada 14 del torneo Clausura de la Liga Nacional, donde el mayor atractivo recae en los clásicos.

La Comisión de Arbitraje ya ha confirmado a los que estarán encargados de impartir justicia en todos los partidos del fin de semana.

En el choque del sábado entre Real España y Marathón, a disputarse el sábado a las 7:00 de la noche, el árbitro será Héctor Rodríguez. Walter López y Omar Leiva serán sus asistentes. Melvin Matamoros va a aparecer como el cuarto.

Por otra parte, para el clásico capitalino del domingo (4:00 pm) entre Motagua y Olimpia, Óscar Moncada será el central. Y de asistentes van a estar Óscar Velásquez y Melvin Cruz. Alex Morazán ha sido designado como el cuarto réferi.

La Comisión de Arbitraje, comandada por Pedro Rebollar, también ha dado a conocer a los silbantes para el reste de la jornada.

Nelson Salgado va a estar en el Real Sociedad vs Juticalpa, Saíd Martínez en el Platense vs UPNFM y Manuel Zelaya va a estar en el Vida vs Honduras Progreso.