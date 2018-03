Carlos Restrepo: "Me voy tranquilo y con un aprendizaje, les deseo lo mejor"

El experimentado entrenador colombiano Carlos Restrepo abandonó este viernes Honduras luego de su amarga experiencia al frente de Olimpia donde tomó la decisión de renunciar el pasado miércoles producto de las fuertes presiones del público.

A su salida en el aeropuerto de Tegucigalpa, Restrepo no quiso confesar las razones que lo orilló a dar un paso al costado pese a contar con el apoyo de la dirigencia comandada por su presidente Rafael Ferrari.

El Piscis se marchó agradeciendo y deseándole suerte al grupo de jugadores con el cual trabajó desde junio del 2017 cuando llegó a sustituit a Héctor Vargas.

RAFAEL FERRARI REVLA LA VERDADERA RAZÓN POR LA CUAL RENUNCIÓ RESTREPO

Aclaró que su salida no por temas de seguridad: “Nada de inseguridad, no hubo conflicto en absoluto con nadie. Lo que hubo fue resultados que no tenían que ser, quise hacer cosas que dejen el sello de uno, pero no se pudo, ojalá la gente que llegó lo haga”, confirmó.

¿Fue muy pesada la camisa en este tiempo? "Son situaciones del fútbol, ojalá el fútbol siempre fuera parejo, pero es aleatorio porque unas veces se da y otras no por equis circunstancia, pero me voy tranquilo con un aprendizaje para seguir adelante trabajando", dijo en su última conferencia de prensa en el país.

Agregó: "Todos los pasos llevan un trabajo diferente y este fue empujar algunas situaciones que ellos seguirán trabajando para que el equipo mejore, siga consolidándose y retomen la ruta ganadora que desean".



"Ha sido un grupo maravilloso con buenos jugadores, buenas personas y simplemente que se metan en su cuento y puedan sacar a Olimpia adelante".





"Fui al entrenamiento el otro día, me despedí de ellos porque merecen respeto como ustedes y todo el país".

"Me voy contento y agradecido con todos los que hacen parte del fútbol, especialmente con la gente de Olimpia, el señor Ferrari, don Rafa Villeda, Osman y todo comite ejecutivo, son gente que en todo momento han visto con buenos ojos el trabajo y la disposición. Tambien al grupo de jugadores, hay excelentes personas, desearles lo mejor, al pais y a la institución", expresó.