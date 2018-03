Pedro Atala sobre Deybi Flores: "Es una lástima que tenga una mentalidad tan corta"

La dirigencia del Motagua ha tomado la decisión de reportar al Tribubal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF), Federación de Honduras y Liga Nacional la actitud adoptada por el jugador Deybi Flores de no acatar las órdenes pese a tener un contrato vigente.



El entrenador Diego Vázquez envió a Flores a practicar con reservas, sin embargo el joven no acudió al llamado y no han vuelto a saber de él, aunque en redes sociales Deybi ha publicado videos entrenando por cuenta propia.



Pedro Atala, presidente honorario de los azules, aclara que Flores no es propiedad de las águilas, sino del Vancouver Whitecaps quien en enero del 2016 decidió comprar la ficha del mediocampista y en julio de 2017 lo cedió a préstamo.



"Estamos notificando al TNAF, Federación y Liga Nacional esta situación, Deybi Flores no es jugador de Motagua, es del Vancouver Whitecaps, él vino en calidad de préstamo para que pudiera jugar mientras el DT así lo quisiera en Canadá", dice.



Inicia: "Al final del cuentas Diego lo mandó a reservas por haberse presentado tarde en varias ocasiones y bajo rendimiento, él decidió no seguir entrenando y ya ese es problema de él no de Motagua", afirma Atala quien asegura que el Whitecaps está enterado de la situación.



También le lanzó un dardo al joven: "Es una lástima que un jugador de 22 años tenga una mentalidad tan corta por no querer sacrificarse un poco, el hecho que vaya a reservas no significa que estaba fuera del plantel", expresó.