Nahún Espinoza previo al clásico: "Es imposible ver a Wilson porque él no está al 100%"

Concentrado y con el deber de cambiarle la cara al Olimpia previo al clásico del fin de semana, así trabajó Nahún Espinoza, donde piensa tener un nuevo rumbo del equipo para vencer al líder del campeonato, Motagua.



¿Cómo han asimilado los jugadores el cambio de técnico?

Ha habido una muy buena disposición, los jugadores rápido captan lo que uno quiere, pero esta es una cuestión de trabajo. No es fácil en dos días tratar de pretender todo lo que se quiere, pero a nivel de actitud muy bien de como los he visto.



¿Es complicado arrancar con un clásico?

Es una prueba difícil ante un rival que está muy bien, está de más decirlo que está peleando los últimos campeonatos, es el clásico y ya le dije a los jugadores que cuando el otro hace las cosas hay que reconocerlo, valorarlo y ponerse la pilas para competir.

¿Quién llega como favorito?

Podrían ser ellos, pero tampoco nosotros le vamos a reuhir a la responsabilidad como equipo grande y que está acostumbrado a pelear títulos. Si ustedes quieren ponerlos a ellos como favoritos, yo no tendría ningún problema, tampoco los jugadores. Pero es un clásico y ahí muchas cosas se equilibran y ojalá el partido tenga la expectativa como para que la gente llegue al estadio.



¿Diego Rodríguez jugará por la banda izquierda o está muy verde?

Diego Rodríguez ya tiene 20 años y es Edwin Rodríguez el sub-20. Vamos a utilizar algún jugador de la reserva que han estado por aquí y el día del partido verán la alineación y se darán cuenta, porque ese fue un tema que no se trató bien. No es posible que Olimpia a estas alturas esté con casi 300 minutos por cumplir, ese es un problema, pero lo tenemos que sacar, ya que hay otros equipo que lo tienen.



¿Fue un problema que le dejó Restrepo?

Si, pero yo no estoy aquí para culpar a nadie. Yo creo que Restrepo hizo lo mejor que pudo, ya hablamos que la directiva en ningún momento estaba pensando en separarlo, pero se dieron cosas, fueron muy rápidas y todo lo que se hizo bien ahí quedó.

Olimpia se entrenó hoy en el estadio Nacional previo al juego del domingo.





¿Llega con más renta Nahún que Diego al conocer su esquema?

No creo que estas sean ventajas, yo creo que tanto Diego como yo, pienso que los jugadores son los más importantes dentro de la cancha. Por supuesto que el entrenador tiene su importancia y en algunos equipos es mucha, en otro no tantos.



¿Se verá algo diferente este domingo?

Eso es lo que espero, sino no tendría sentido el cambio de entrenador.



¿Por el lateral izquierdo está diezmado el equipo?

Sin duda, ya que los dos laterales están fuera y ahí va haber un cambio. ¿Será Diego Rodríguez? podría ser una alternativa.



Hay que estar preparado para las criticas o halagos si se pierde el clásico.

Si, son las reglas del juego. Por eso cuando me preguntaron la vez pasada que si yo era el salvador, no, salvador de nada. No soy tan pretencioso, yo sé lo que es el fútbol. A veces la calidad individual es importante, pero el aspecto colectivo es más, a no se que tengás eso jugadores que marcan una diferencia.



¿Se puede ver con mayor participación a Salas o Canales?

Me mencionaste a los jugadores con mayor calidad, técnica. Osea que a esos jugadores yo no los desprecio, al contrario, son de mi agrado y en cualquier momento van a jugar, siempre y cuando estén bien. Lo que pasa que no quiere hablar tanto de interioridades, ya que hay muchos problemas y no quiero ponerlo de excusa de entrada, simple y sencillamente venimos a solucionar.



La gente quiere ver a Wilson el domingo y eso es imposible.

Es imposible porque él no está al 100%, una larga ausencia, pero ya hablé con él y en el momento que esté buen y él me lo diga y que el preparador físico me diga que está para al menos 60 minutos, le puedo decir que él jugaría y posiblemente de titular.



Lo pones el domingo y Diego lo aprovecha.

Posiblemente, ya que esto del fútbol es complejo, pero hay información que se puede manejar.

Espinoza afinó detalles a dos días para el clásico ante Motagua.





¿No está ni para cinco minutos entonces?

No, es que cinco minutos en el clásico, eso no. No estamos hablando de algo sensato.



¿Este será su primer duelo contra Diego Vázquez?

Si, pero esto es para ustedes, yo también he estado en el lugar de ustedes y con compañeros que les gusta el tema del entrenador a entrenador.



¿Tiene clara la idea de juego de Diego?

Diego tiene claro a su equipo, por algo ha estado en las finales, hay que darle el mérito y aún así tiene más mérito, ya que conociéndolo, siempre sorprende.



¿Cuenta o no eso?

Algo, pero eso no tiene la relevancia, la verdadera está en el colectivo como equipo, como funciona. La responsabilidad si pierde es mía, así de sencilla.



¿Rony y Costly como los ha visto, hay quienes los ven apagados?

Yo hablé con los dos y le dije lo mismo, al igual cuando esté Diego, Carlos Will y Moya. El centro delantero debe de meter goles, por eso podés poner a otro o buscar nuevas alternativas, pero el nueve tiene que ser un goleador, yo no tengo ninguna duda de eso. Hay casos, Arboleda, Rubilio y cual es el promedio de gol que llevan, esa sería la ruta y tanto Carlo, como Rony, tienen la capacidad para hacer goles y deben concentrarse en eso, pero sin son jugadores que salen mucho del área, es muy difícil que lo hagan.



¿Encajan o no como dupla los dos?

Eso depende de las adaptaciones que le des al equipo, pero con dos días de trabajo es imposible, yo no puedo hablar de nada en dos días, solo vamos a tratar de plantear el partido contra Motagua y tratar de ganarlo, pero en cuanto a funcionamiento hay que repetir, utilizar mecanismos de automatización y entender la funciones.