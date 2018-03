Luis Hinestroza acepta que quiso venir a Olimpia, pero Alianza no lo dejó

Mucha polémica se generó la presente semana en El Salvador con la separación de colombiano Luis Hinestroza de Alianza. Desde ese momento el talentoso volante que jugó ante Olimpia y Platense, decidió no hablar con la prensa del país hermano, pero si le abrió las puertas a DIEZ.

Hinestroza comienza hablando un poco de su futuro y acepta que el interés de Olimpia fue real, pero Alianza nunca le puso sobre la mesa la oferta de los merengues.

"Viajo el domingo a México, pero por algo personal, ahorita no tengo nada con ningún equipo. En su momento hablaron primero con el club y por ahí medio escuché, una persona después del club me preguntó si estaba interesado, pero de ahí no me dijeron más nada, en el club nunca me hicieron saber esa oportunidad", explicó el cafetero.

El ahora ex jugador de Alianza mencionó que en su momento gente de Olimpia lo contactó y que él estaba interesado en venir.

Luis Hinestroza celebrando junto al salvadoreño Rodolfo 'Fito' Zelaya.

"Hablé con una persona, pero no me acuerdo el nombre, me preguntó si estaba interesado de ir a Honduras porque ya habían hablado con los de Alianza, pero no llegaron a un acuerdo, tal vez o lo que uno se basa fue por lo económico, Alianza ni me dijo, pero cuando me di cuenta sí estaba el interés porque fue un equipo que me gustó, tiene jugadores muy importantes'', expresó Hinestroza.

''Cuando empecé a escuchar los rumores yo dije que si se daba yo me iba a ir sin problemas, no lo pensaría dos veces porque se maneja el fútbol diferente en ambos países, aquí yo ya demostré lo que tenía que demostrar, salí campeón y a lo mejor en ese momento quise buscar otros horizontes pero no se dio", dijo.

Además confirma que ya algunos equipos lo contactaron, pero de Honduras, específicamente de Olimpia nadie. "Hasta ayer Alianza me dio mi finiquito, ahorita no he tenido contacto con ninguna gente de Honduras, con la única gente que me ha contactado es del fútbol de Guatemala y de aquí mismo de El Salvador''.

''Ahorita no he tenido oportunidad de hablar con nadie de Honduras. Uno como jugador tiene que escuchar ofertas y tratar de agarrar la mejor, depende del equipo que le hable a uno y yo estoy disponible y tranquilo, esperar la oportunidad que se venga", comentó.

El cafetero se sinceró y aceptó que el no venir al Olimpia lo molestó. "Uno quiere salir adelante y dar ese paso, y sí me molestó un poco porque creo que lo primero que Alianza tenía que hacer era confirmarme que me había llegado esa oferta, pero en ningún momento me hicieron saber eso. En el momento me dio coraje porque uno quiere avanzar en su carrera, ya después lo pensé y me enfoqué en el equipo, me siento triste por lo que le hacen a uno", recriminó.

Hinestroza registró seis goles esta campaña antes de ser seperado de Alianza.

SEPARACIÓN DEL ALIANZA

"Mirá yo hasta ahorita estoy dando la primera entrevista tras mi salida por Alianza. Según las notas que yo he visto por lo dicho por el presidente, y él no se me acercó a decirme la razón de mi salida, fue el gerente quien se me acercó para decirme que no iba a continuar'', confesó a DIEZ.

''En una nota decía que yo estaba bajo de rendimiento y que no me sentía a gusto con el equipo, pero eso me molesta porque así como lo dijo en medios primero me lo tenía que haber dicho a mí en mi cara y decirme las cosas como son''.

''No sé si sea por bajo rendimiento porque en un año acá he hecho como 12 goles y 40 o 50 asistencias, mi trabajo fue impecable aquí y si tenía bajo rendimiento quien me lo debió haber dicho era el preparador físico y yo tomar cartas en el asunto, no el presidente debía decirlo", manifestó el colombiano.

Concluyó diciendo que ha visto partidos del balompié catracho y no cerró las puertas si en algún momento le toca venir a nuestro país.

"En su momento me puse a ver partidos de Olimpia y del fútbol hondureño, más allá de la historia que tiene, me pareció que es un equipo que tiene muy buenos jugadores, soy de las personas que me gustan esos retos y que se siente esa presión, es un fútbol diferente y conmigo las puertas están abiertas", sentenció.