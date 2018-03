Marathón supera a Real España en los derbis de los últimos 20 años

No solo del presente vive el derbi sampedrano. En el día de las verdades, el que los aficionados de Real España y Marathón tanto esperaron, no deja de ser interesante dar a conocer aspectos estadísticos que no muchos manejan.



Que si el papá es un equipo, que si es el otro... muchas interrogantes en relación al ayer y hoy del partido que apasiona a San Pedro Sula tendrán su respuesta en esta secuencia histórica de la rivalidad.

El derbi también ha sido asunto de familia. Entre 1970 y 1979 el Real España contó con dos actores que eran más que eso, los hermanos Jimmy y Roberto “Robot” Bailey, quienes fueron la carta de gol de los suyos con ocho y tres tantos respectivamente.



De 1965 a 1969 el monstruo mandó antes en el derbi. En el primer quinquenio del derbi sampedrano se disputaron 11 juegos, de los cuales Marathón ganó seis, Real España dos y empataron tres veces.



Entre 1970 y 1979 predominio aurinegro en la primera década completa

Se jugaron 34 juegos y el amplio dominador fue Real España con 18 triunfos, nueve empates y siete derrotas. El catedrático Jimmy Bailey, con ocho tantos, fue el máximo anotador.



1980 a 1989 la Máquina sacó su grandeza arriba en la serie

En la tercera década del derbi se disputaron un total de 42 encuentros, con 18 triunfos aurinegros, ocho del Verde y 16 igualdades.



1990 al 1999 Real España y susupremacía noventera

En 34 duelos jugados en esta década, la que dio apertura a los torneos cortos, Real España ganó 14 veces, perdió siete y empató en 13 ocasiones con Marathón. Orvin “Pato” Cabrera (QDDG), con seis dianas, fue el “terror” del Monstruo.



Entre el 2000 y 2009 el monstruo más mandón se sacudió la paternidad aurinegra

Tras 56 partidos, y ya con los certámenes cortos plenamente instaurados, Real España y Marathón se repartieron victorias (19) y empataron 18 veces. Equidad total, con el emblemático Carlos Pavón dominando en goleo al Verde (7) y Emil Martínez sacando la cara por los suyos (4).



De 2010 al presente época llena de muchísima paridad en el derbi

Contabilizando los 41 juegos hasta la fecha, Marathón le gana la serie a Real España con 14 victorias y 13 caídas, además empataron en otras 14 ocasiones. Por ahora, Bryan Róchez es el azote del Monstruo con siete dianas y Mario Berríos, recién retirado, el aurinegro con cinco.