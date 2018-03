Héctor Vargas: "En esto del fútbol hay cosas inexplicables"

Para el entrenador de Marathón Héctor Vargas, el empate de ante Real España 1-1, fue un resultado positivo y considera que tienen la opción de seguir sumando y mantenerse segundo, puesto que tendrán partidos de local.

Además explicó la expulsión de su asistente técnico Jorge Pineda y bromeó en conferencia de prensa, que si hubiese sido a él, le daban más partidos de suspensión,

ANÁLISIS GENERAL DEL JUEGO

"El partido se hizo más o menos como lo esperábamos, durísimo, con un rival que venía de ganarle a Motagua de visita, goleó a Platense, sabíamos que teníamos que jugar con la intensidad con la que lo hicimos. Teníamos la ausencia de Chama (Córdova) y de (Yustin) Arboleda, que ya estará con nosotros en el próximo juego, creo que a ellos los complicamos por momentos. El Real España tuvo minutos y posibilidades de concretar y también hubo nuestras".

Puntaje en la tabla general

"Sumamos un punto y ya llegamos a 59 (entre Apertura y Clausura), el hecho de que cuestionen que no salimos campeones, les recuerdo que estamos en un club que está renaciendo con un presupuesto muy bajo al resto de los otros tres grandes, pero estamos con gente joven y en la lucha de la cantidad de puntos con Olimpia y Motagua en la tabla general, seguiremos creciendo".

VER TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA 2018

Rendimiento del equipo

"Tuvimos algunos fallos, el Real España tiene un plantel amplio, pero fuimos intensos, entrábamos por lado derecho con Rambo (Rodríguez), pero él no es igual de rápido que (Edwin) Solanis, pero el juego fue muy parejo".

Arbitraje:

"Van a decir que siempre digo lo mismo y que protesto con los árbitros, ya con Héctor (Rodríguez) ya topé, ya no llego, protestar ya no, hay cosas que dejan dudas, pero hablar de los árbitros ya no corresponde"

Expulsión de Jorge Pineda:

"Cuando lo expulsan amonestan a (Henry) Romero porque supuestamente golpeó el banco de suplentes y después expulsar a Jorge y en esto del fútbol hay cosas inexplicables, hay que ver qué insertan.

Yo la verdad no escuché que hayan hablado, pero bueno, así me han expulsado a mí varias veces. Si hubiese sido Vargas le daban cuatro fechas, y me agregaban uno más, pero bueno. Tengo tanto tiempo dirigiendo, soy el primer extranjero que llega a 500 partidos en este país, tengo el mérito de hablar de eso, y para esos que hablan demás".