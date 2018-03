¡Partidazos! Horario de amistosos FIFA del lunes y martes

Este lunes y martes se cierra la jornada de amistosos de la "Fecha Fifa" de marzo con emocionantes duelos de selecciones que se preparan para llegar a tope al Mundial de Rusia 2018.

El encuentro más atractivo de este lunes es el de Portugal contra Holanda en el Stade de Geneve de Ginebra, Suiza. El viernes, el conjunto portugués venció 2-1 a Egipto con doblete de Cristiano Ronaldo.

Panamá, selección centroamericana clasificada al Mundial en el área de Concacaf junto con Costa Rica, se medirá Suiza, mientras que los ticos a Túnez, ambos este martes. Mientras que México, que llega de vencer 3-0 a Islanda, esta vez se mide a Croacia en el AT&T Stadium en Arlington de Texas.

España vs Argentina protagonizarán un ardiente duelo en el estadio Wanda Metropolitano, casa del Atlético de Madrid. Messi, quien entrenó este domingo en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, podría aparecer aunque sea 45 minutos.

VER MINUTO A MINUTO DE LOS AMISTOSO DEL VIERNES 23 DE MARZO



PARTIDOS DEL LUNES 26 DE MARZO

01:35 am China vs República Checa

5:35 am Gales vs Uruguay

11:00 am Albania vs Noruega

12:30 pm Portugal vs Holanda

5:00 pm Curacao vs Bolivia



PARTIDOS DEL MARTES 27 DE MARZO

4:00 am Irak vs Siria

6:20 am Ucrania vs Japón

9:50 am Rusia vs Francia

11:00 am Suiza vs Panamá

11:10 am Montenegro vs Turquía

12:00 pm Dinamarca vs Chile

12:00 pm Egipto vs Grecia

12:00 pm Hungría vs Escocia

12:00 pm Tunez vs Costa Rica

12:30 pm Rumanía vs Suecia

12:45 pm Bélgica vs Arabia Saudita

12:45 pm Alemania vs Brasil

12:45 pm Polonia vs Corea del Sur

1:00 pm Australia vs Colombia

1:00 pm Inglaterra vs Italia

1:30 pm España vs Argentina

5:30 pm Estados Unidos vs Paraguay

6:00 pm Perú vs Islandia

8:00 pm México vs Croacia