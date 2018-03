Kevin Álvarez: "Era importante hacer respetar la camisa del Olimpia"

Kevin Álvarez, fue muy profundo en su análisis de lo que les trae esta victoria ante el Motagua, ya que no tenían otra alternativa para mantener la tranquilidad con sus aficionados.

Olimpia revive y 'despluma' al Motagua en el Nacional



"Esto era lo que el equipo buscaba, era importante ganar y sumar los tres puntos. Aquí era importante hacer respetar la camisa del Olimpia en un clásico, ya nuestra gente no iba aceptar otra derrota y ahora hay que seguir sumando", comentó.



Con este triunfo le cortan la racha de 23 juegos sin perder que tenían los azules. "Por ahí las estadísticas estaban, creo que aparte de todos eso, lo importante era ganar y no el tiempo que tenían ellos de no perder aquí. Ahora esto tiene que ser el trampolín para lo que se viene".



El triunfo del Olimpia también tuvo dedicatoria especial, ya que la semana pasada el jugador perdió a su hermana. "Era importante sumar fuera como fuera y creo que en lo personal tenía una motivación extra (muerte de su hermana) y ganar era importante".



"Era urgente que Olimpia recuperara la memoria para salir victorioso. Nosotros veníamos teniendo malos ratos, pero siempre hay un momento para levantarse de eso", finalizó.