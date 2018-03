Horacio Londoño tras empatar: "Todavía estamos con vida"

Horacio Londoño, técnico colombiano de Honduras Progreso dijo al final del partido que empataron 1-1 con los los cocoteros que todavía están con vida en sus aspiraciones de mantener la franquicia en el máximo circuito y advirtió que todavía quedan 12 puntos por disputar donde no están dispuestos a dar ventaja.

Así quedan las tablas de posiciones de la Liga Nacional

"Teníamos la intensión de sacar los tres puntos desafortunadamente en una jugada Vida nos logró empatar, se nos escapó el triunfo pero el equipo entregó todo en el terreno de juego, ejecutaron todo lo planteado de la mejor manera", explicó.

El estratega cafetero reiteró. "Todavía estamos con vida, todavía faltan 12 puntos en disputa, si jugamos con muchas ganas, con mucha intensidad y actitud tendremos muchas esperanzas. El equipo jugó bien, no se miró ansioso pero entregó todo en el terreno de juego



"Controlamos gran parte del partido, nos faltó ser más precisos en la definición. Sobre el arbitraje creo que había dos penales a favor de nosotros pero no los pitaron eso nos viene sucediendo en varios juegos. Este puntos nos ayuda en la tabla de clasificación pero no mucho en la del descenso, tenemos que puntuar de aquí en adelante", finalizó.