Anuncian muerte de Andrés Guardado y el mexicano lo desmiente con duro mensaje en redes

Andrés Guardado, jugador del Bete y capitán de la selección de México, ha salido al paso en las redes sociales tras una noticia donde se aseguraba que había fallecido.

Las bromas de mal gusto merecen ser denunciadas y eso es lo que hizo el futbolista azteca tras ver la cuenta de Instagram que confirmaba que había muerto.

"Vivito y cabeceando", escribió el futbolista de la selección de México para describir la última imagen que colgó en esta red social.

“Quiero denunciar este tipo de actos que personas a través de una red, por diversión o por lo que sea, den información sin saber el daño que pueden hacer a las familias y a toda a la gente que me rodea. Me parece una falta de responsabilidad, de sensibilidad y de sentido del humor y de todo por no decir otra cosa que quisiera decir que se atrevan a dar una información así por la razón que sea.¡Por favor piensen mas en las personas involucradas y en el daño que pueden hacer!”, remarcó el mexicano.

Guardado entrena con el Tri para el choque de mañana ante Croacia, de cara al Mundial de Rusia 2018.