Domingo Zalazar a Héctor Vargas: "Ensucia a mi país"

Aún compungido por el hecho de que podría perderse el resto del torneo Clausura producto de la fuerte entrada del verdolaga Bryan Johnson, Domingo Omar Zalazar, delantero argentino de Real España, lanza duras críticas a algunos integrantes, en especial al entrenador, su compatriota Héctor Vargas, por la doble fractura de costilla sufrida tras el derbi sampedrano.

"En el mismo partido sentí que algo había pasado, no sentía mi cuerpo igual, me condicionó mucho; lo que me da bronca es que no es una situación de juego normal, es con mala intención, no sé si por parte del jugador o de los que lo influencian afuera", comenzó lamentando este lunes un Zalazar que tenía minutos de haber abandonado la clínica en la cual le dieron la infortunada notica.

A ello añade: "Muchas veces estuve al borde de la línea y el mensaje es claro: ''rompele las patas, la cabeza y la nuca''. Cosas que en un fútbol profesional no se deberían de ver, para ganar un partido tenés que tener argumentos, no lastimando al rival", cuestionó tras lo ocurrido con Johnson.

ENTREVISTA DE BRYAN JOHNSON A DIEZ: "NADIE MANDA A GOLPEAR A NADIE"

Incluso, el artillero, que ha marcado más de 20 goles en tres torneos con la Máquina, confiesa que del Monstruo "había algunos chicos con más experiencia que se dan cuenta de la situación y de lo grave que puede ser lastimar a un colega".

Domingo Zalazar tiene dos fracturas en las costillas y prácticamente esá fuera del Clausura.

Pero lo peor es que "se lo repetían a unos que fueran a golpear de forma desmedida, como fue en el caso del "Chino" López y Mario. No es el primer suceso, pasó con Carlo Costly, que le rompieron las costillas; al otro chico de Motagua (Eddie Hernández) lo dejaron casi sin vista. Son cosas que van sumando; no es la primera vez y por eso salgo a hablar, no, son cosas que van sumando".

"Mingo" menciona que "nosotros tratamos de jugar un partido de fútbol, de brindar un espectáculo para la gente que nos va a apoyar, no es la vida y la muerte, sigue siendo un partido y gana el que tiene mejores argumentos futbolísticos, no el que lastima a alguien para ganar un partido", acotó.

MENSAJE A HÉCTOR VARGAS Y BRYAN JOHNSON

Consultado sobre la reacción de Johnson cuando le cometió la falta, Domingo Omar manifiesta que "él mismo me dijo: ''Esta fue la primera''. Yo le dije: ''Fuiste con mala intención'' y escuché que cuando la pegaron la primera patada a Mario le aplaudían; nunca había visto en el fútbol esas cosas", comentó.

Pero el cañonero pampero cree que hay alguien detrás de este tema y es el timonel Héctor Vargas: "Yo sí varias veces lo escuché contra mí; cuando estaba Caue o el moreno que jugó el otro día de lateral (Bryan Barrios), cosas que son lamentables y más de una persona que es de mi mismo país, ensucia a mi país", atizó.

Domingo Zalazar tuvo que retirarse lesionado el sábado tras recibir un rodillazo en la espalda.

A Johnson también le dedicó unas palabras: "Para mí tuvo toda la mala intención, no fue una jugada normal de partido; pero que Dios lo proteja, a mí me deja mal, estaba levantando mi nivel y tengo un compromiso con la gente de Real España, el cuerpo técnico me dio apoyo siempre".

Cerrando, indicó que teme por su futuro en el club: "Uno en el trabajo tiene que rendir, no tuve la posibilidad de jugar por la lesión de rodilla, me jugaba la continuidad en el club; ojalá el equipo entre en liguiila, para que pueda demostrar. Pero esto te termina sacando de competencia, uno tiene que saber perdonar a la gente que le hace mal y pensar en el futuro de uno".