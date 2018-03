Bryan Johnson: "No hay mala intención. Aquí nadie manda a golpear a nadie"

El defensor de Marathón Bryan Johnson sale al paso de las fuertes críticas que le hacen en el Real España luego de conocer este lunes la gravedad de la lesión de Domingo Zalazar tras un rodillazo recibido el sábado en el Morazán.

Johnson aclara que no hubo mala intención en esa acción y tampoco hay órdenes de Héctor Vargas para lastimar a jugadores contrarios como lo ha mencionado Domingo Zalazar, Eloy Page y Rodrigo Castro.

Además está abierto a pedirle disculpas al delantero argentino por perderse prácticamente el resto del torneo Clausura 2018.

¿Qué piensas de lo que están diciendo jugadores, directivos y cuerpo técnico de Real España sobre tu acción contra Domingo Zalazar?

Escuché, me desagradó un poco porque cuando venía al entrenamiento me encararon unos aficionados del Real España por esa nota, yo no sabía nada, pero me los encontré, me insultaron y cuando llego a la práctica me entero de todo.

¿Qué puedes decir de esa acción?

Eso es algo del partido, como le pasó a él, le pudo pasar a cualquiera de nosotros, prefiero no comentar.

¿Qué le decís a Zalazar que prácticamente se pierde el torneo?

Es una lástima, uno llega a un partido sin la intención de lastimar a alguien, que mal.

En Real España afirman que hay órdenes de Héctor Vargas para mandar a lastimar a los jugadores ¿es verdad?

Aquí nadie manda a golpear a nadie, eso fue una circunstancia del partido, puede ver la repetición, no fue mala intención, ni mucho menos.

Domingo Zalazar asegura que le dijiste 'esta es la primera' luego de esa falta ¿es verdad?

Él puede decir lo que sea, las circunstancias del partido lo hacen decir eso, pero prefiero no decir nada porque luego aparece en los diarios y me meto más en problemas, que quede así.

¿Si aclaras que no hubo mala intención entonces?

Para nada, vean la jugada y juzguen ustedes.

Y al ver la repetición ¿sientes la conciencia tranquila?

Es algo del partido, hermano, aquí nadie manda a golpear a nadie, lo que se dio en el partido lastimosamente salió lesionado, si me hubiese pasado a mí nadie diría nada.

¿Existe alguna riña entre jugadores de Marathón y Real España?

Es un clásico, ustedes saben cómo son, nadie quiere perder, están enfatizando mucho en nosotros, igual ellos cometieron jugadas donde entraron fuerte y no dicen el comentario al respecto, pero no quiero opinar más.

¿Magnifican en Real España esta acción?

No lo sé, ellos sabrán, es algo del partido.

¿Le pedirías disculpas a Domigno Zalazar?

Si me toca hacerlo, sí, no lo dudo, somos compañeros de profesión, no hubo mala intención y si me toca pedirle disculpas, lo hago.