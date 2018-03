Jenny Fernández sobre falta de Jhonson a Zalazar: "No creo que haya sido mala intención"

La periodista de DIEZ TV Jenny Fernández, salió en defensa del defensor de Marathón Bryan Jhonson, tras la dura entrada a Domingo Zalazar durante el clásico sampedrano al considerar que no hubo mal intención por parte del futbolista verdolaga.



"El jugador ha dicho que está dispuesto a pedir disculpas. Malas noticias para el Real España, Zalazar se perderá el resto del torneo y al menos yo no creo haya sido mala intención de Brayan Jhonson. Uno conoce quiénes son mala leche y quiénes no", apuntó la comunicadora a través del programa de este lunes.

La entrada "no intencional" de Jhonson en la jornada 14 disputada en el estadio Morazán le dejó un saldo de dos costillas rotas al argentino, por lo cual se perderá el resto de la campaña.



Tras ello el defensor ha sido objeto de críticas, pero él mismo aclara que "eso fue circunstancia del partido" y que por lo tanto aceptaría pedirle disculpas al sudamericano.