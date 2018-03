Rolin Peña atiza contra Real España: ''Me parece que son mente corta''

En Marathón han calado hondo los cuestionamientos de la gente de Real España tras conocerse el alcance de la lesión de Domingo Zalazar, delantero aurinegro que se perderá lo que resta del torneo Clausura producto de una fuerte entrada del defensa verdolaga Bryan Johnson.

El mensaje de Zalazar a Héctor Vargas: ''Ensucia a mi país''

"Si el jugador Zalazar salió lesionado lo lamentamos y esperemos que pronto esté de vuelta en las canchas, a eso están expuestos todos los jugadores y él en una acción futbolera le tocó sacar la peor parte", manifestó Rolin en relación al infortunio del centrodelantero titular del vecino.

Peña cree que "las declaraciones de la gente de Real España han sido viscerales (irresponsables y al calor), no existe un análisis claro ni tampoco pruebas contundentes, pues decir que el técnico manda a hacer esto o lo otro es una denuncia muy fuerte; si tienen las pruebas que lo demuestren", lanzó de forma categórica el directivo esmeralda.

A Rodrigo Castro, integrante del cuerpo técnico de la Máquina, también le mandó un recado: "Me parece que el otro señor, el preparador físico, al que reconozco únicamente porque en Real España han pasado tres técnicos y él siempre se queda, al parecer hay una cuestión de ética que en él no funciona, suele referirse en las redes sociales de esta manera, lo cual no corresponde", atizó sin pelos en la lengua.

Bryan Jhoson sobre la factura de Zalazar: ''No hay mala intención, nadie manda a golpear a nadie''

Pero no se quedó ahí el alto dirigente del Verde, ya que estima que quienes critican las prácticas de su club desde la realeza "me parece que son mente corta, se les olvida que en semifinales del torneo pasado Johnny Leverón salió con una lesión, no de una sino de tres costillas, que lo alejó de la vuelta y no permitió que jugará el inicio de este torneo", rememoró.

Rolando considera que las comparecencias de los españolistas "no están fundamentadas y fueron más al calor de su equipo o viendo que el muchacho está lesionado"; además, apunta que "no se puede ir creando una campañita para decir que Vargas, con un recorrido de 20 años y una forma de juego, hace eso. Es más, hasta muy noble es en los partidos", expresó.

Malas noticias: Zalazar se pierde el resto del torneo por fractura de dos costillas

Cierra acotando que no ve que se esté descomponiendo el derbi, puesto que es normal porque "siempre se vuelve una pasión, hay una cuestión entre ambos de querer ganar siempre, pero no tiene nada que ver con agresiones físicas y verbales; el sábado fue un partido de mucha lucha, a mi criterio no de los mejores clásicos, pero eso no nos puede llevar a señalar cosas".

Lo dijo Rolin

''No están muy bien fundamentadas las denuncias; eso sí, lamentamos el hecho de que un futbolista se haya lesionado y no pueda continuar en el campeonato".

''Hay que tener mucho tacto y tino con señalamientos y hay que tener pruebas cuando se ataca a un técnico o club que por historia es de los que más utiliza el fair play".