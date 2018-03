Messi revela lo que sintió tras perder la final de Mundial 2014 ante Alemania

El astro argentino Lionel Messi, se abrió ante los micrófonos de Fox Sports en donde develó por primera vez cómo se sintió tras perder la Copa del Mundo del 2014 ante Alemania.

"Bronca e impotencia. Me dolió; desde que llegó mi primer hijo (Thiago) lo vi de otra manera, pero eso no significa que no me duele o no me afecte. Yo al igual que todos mis compañeros somos competitivos, queremos ganar todo porque lo vivimos de la misma manera", comentó el capitán de la Selección de Argentina.

Además guardó lugar para referirse a una de las jugadas claves en donde él fue protagonista, según el '10', cuando volvió a ver la acción analiza que estos momentos la hubiese ejecutado de otra manera.

"Fue terrible, pienso en lo feo que le pegué. A veces pienso que si la hubiese pegado de otra manera las cosas hubiesen sido diferentes. Pero la cuando la veo pienso en un millón de cosas.

Y agrega: "Imaginate si hubiésemos sido campeones del mundo, hubiera cambiado todo para todos, fuimos merecedores por eso te da más bronca".