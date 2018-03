¡Impensado! Carlos Will Mejía, el nuevo delantero del Olimpia

La llegada de Nahún Espinoza ha cambiado no solo la parte anímica en el campamento del Olimpia, sino que también podría tener ciertas rotaciones en cuanto a las posiciones de jugadores en particular.

Uno de los que ya se ha confirmado es con Carlos Will Mejía, un jugador que hemos estado acostumbrado a verlo como volante derecho, pero ahora no será raro verlo como atacante.

"Carlos Will puede jugar por banda, pero por diversas características y le vamos a dar funciones diferentes. También como delantero, el próximo paso puede pasar por ahí y hasta por el lado izquierdo, ya que él necesita nuevos retos", comentó Nahún.

Además aseguró. "Es un jugador que cuando entra de cambio motivado, marca una diferencia. No quiero decir solo de cambio, sino de titular".

Por su parte, el propio jugador al ser consultado sobre ese reto que le quiere dar el entrenador, Will Mejía no se sorprende, ya que lo ha jugado con él. "Con él jugué de delantero en el Platense, Marathón, no de centro delantero, sino de media punta, tener una libertad para moverse por todo el campo, entonces no será nada nuevo para mí, es algo que ya lo he trabajado con él", dijo Will Mejía.

Después de estar en el olvido por Carlos Restrepo, el jugador del Olimpia se muestra muy optimista. "No hay mal que por bien no venga, hay que aprovechar la oportunidad y la confianza del profe Nahún. Uno siempre se prepara para trabajar".

Ante esta situación, los recuerdos vienen a la menta del jugador. "Tosello me puso esa estampa que Will jugaba mejor de cambio, pero todos los equipos atrás: Marathón, Platense jugaba de titular y aquí se les metió a la gente que lo hacía mejor de suplente. Hay veces que el entrenador hay veces que lo termina como captando, pero yo estoy preparado para jugar 90, 30 o 20 minutos".

Además recordó una anécdota que se daba con Tosello. "Me decía Boniek que los canse y vos andá mátalos, pero él me los dejaba con la lengua de afuera ja, ja, ja y yo ya los agarraba a media vida y les sacaba bastante ventaja".

Lo que si dejó claro Carlos Will Mejía, es que a su edad el rendimiento no es el mismo que en sus inicios. "Los años hacen mella en todo, ya uno tiene que ir pensando en dosificar, no en el partido, pero si saber para cuanto está y los minutos que a uno le toque hacerlo de la mejor manera".