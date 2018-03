Donis Escober y Johnny Palacios, los capitanes de Nahún Espinoza en Olimpia

Durante la era de Carlos Restrepo el gafete de capitán rodó por varios brazos, pero con la llegada de Nahún Espinoza este tema ya está definido para lo que resta del torneo.

Tal como ocurrió en el clásico ante el Motagua, la responsabilidad para tomar la capitanía de los merengue cayó en la experiencia. "El primer capitán puede ser Donis (Escober) y sel segundo Johnny (Palacios)", aseguró Nahún Espinoza.

Y es que durante la era de el "Piscis", el gafete pasó por: Carlo Costly, Carlos Will Mejía, Donis Escober, Johnny Palacios, German Mejía y Gerson Rodas.

Pero el estratega de los albos deja claro cuál es su punto de vista al respecto. "Yo respeto la jerarquía, y con todo respeto lo digo. Donis fue compañero mío en el Olimpia, yo tengo 53 años y con eso les estoy diciendo todo".

Además comentó que. "Lógicamente que para que el portero sea el capitán a veces uno tiene un inconveniente con respecto al árbitro, no es reclamo, sino la comunicación con él".

Olimpia se prepara para el juego del jueves ante Honduras Progreso.

Nahún Espinoza fue muy directo con el mensaje a su plantel sobre el arbitraje. "A mis jugadores les digo que no se metan con el árbitro. Si nos perjudica, dejen que sea yo el que reclame, pero que no está bien tampoco".

"Eso que le levantan la mano, fue lo primero que les dije, eso no me gusta. No me parece que un grupo de jugadores vayan a rodear al árbitro, eso no me parece que es deportivo", finalizó.