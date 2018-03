Vargas sobre Zalazar: "En Argentina lo conoce el perro, su vecino y su mamá"

Héctor Vargas, técnico de Marathón, ha decidio responder duramente contra el jugador Domingo Zalazar del Real España luego que éste lo acusara de mandar a 'golpear' jugadores contrarios en el derbi sampedrano y asegura que su compatriota "ensucia mi país".

Esta polémica inició luego que el lunes se confirmara la baja del delantero argentino tras realizarse exámenes médicos donde apareció con dos costillas fracturadas producto de un fuerte rodillazo del defensa Bryan Jhonson.

"Tratan de buscar una excusa, venían con la idea de querer ganar (el clásico), no pudieron hacerlo y entonces vienen los comentarios y me tiene sin cuidado lo que puedan decir", dice.

Cuando fue consultado sobre las palabras de Zalazar, el argentino ironizó y a la vez trasquiló a su compatriota y afirma e para él "no existe".

"Me habló el embajador Juan José Casteli en nombre de Mauricio Macri (presidente de Argentina) para preguntar sobre el ídolo de Argentina que fue golpeado acá en Honduras (se refiere a Domingo Zalazar), me sentí acongojado porque este muchacho se golpeó y me está reclamando todo el país porque dice que ensucio el país", dijo de forma irónica.

Y agregó: "No existe, la verdad no existe (Zalazar), entonces para qué voy a responder a alguien que fue a la segunda de México y no jugó, vino acá y Darixon Vuelto, un chico de 19 años, anotó dos goles en las finales, él no hizo nada, habla porque tiene ganas de hablar", acusó.

Y siguió: "A Zalazar en Argentina lo conce el perro, su vecino y su mamá, no lo conoce nadie, fue a la segunda de México y no jugó, no podés tomar en cuenta sus palabras, salvo que sea una acusación directa y ellos prueban, ahí es diferente".

Vargas y la directiva de Marathón anuncian que procederán legalmente contra Real España y Domingo Zalazar por hacer acusaciones que él envía a golpear futbolistas.

"Estamos hablando de calumnias porque eso ya pasa los límites y cuando pasas esa línea es otra cosa, estamos mirando a ver como se puede manejar y sentar un precedente".

¿Por qué lo acusan de manipular árbitros y ahora de mandar a golpear jugadores? "Hay cosas que molestan y una es que Marathón esté en la posición que está, de los últimos cuatro en semifinalistas, es el único que lo maneja Canal 11 entoces hay intereses por ese lado y molesta, no les gusta que esté ahí".





Eloy Page, Rodrigo Castro y Domingo Zalazar comenzaron la polémica y hoy Héctor Vargas les ha respondido con dureza.

LOS EJEMPLOS QUE PONE HÉCTOR VARGAS

"Yo lo dije la otra vez cuando se lesionó Costly y Eddie Hernández en jugadas con Caue Fernandes donde se habló mucho del tema, pero cuando pasó lo de Kevin Álvarez que mandó a un futbolista al hospital en Costa Rica, nadie dijo nada, pasó desapercibido y debe ser así porque fue una algo fortuito y entonces ¿por qué van a magnificar lo de nosotros o conmigo? Tengo 500 partidos dirigidos, los títulos que he ganado, terminar primero en seis campeonatos para que venga alguien como el chiquito que está en el cuerpo técnico (Rodrigo Castro) quien es un abanderado de la lealtad ya que estuvo con Mauro Reyes, Primi Maradiaga y se quedó con este, él acompaña a la puerta, pero no tiene valor moral para cuestionar".

SOBRE TUITS DEL GERENTE

"Yo a ese muchacho no lo conozco (Eloy Page), no sé quién es, lo veo en la cancha, pero no sé quién es".

"Me molesta porque quieren menospreciar lo que hemos hecho, los 59 puntos que tenemos con mucho menos presupuesto, estar diez puntos arriba en la general y cinco en este torneo y ellos no pueden ganarle a la UPN y nosotros le hemos ganado cuatro partidos, hay montón de cosas que les molestan y ahora tratan de acusarme cuando fue algo fortuito porque con la de Leverón que fue grave (fractura de costillas por golpe de Allans Vargas en semifnales) y fue cuando estaba 0-0 y nadie reclamó nada, no voy a desprestigiar a Vargas porque lo lesionó, son cosas de fútbol".

SOBRE DOMINGO ZALAZAR

"No influye en contra de nosotros porque los que están comentando no existe porque lo dice un directivo que no lo conozco y tengo 20 años aquí, luego un jugador que no existe y un preparador físco desleal y esas personas para mí no existen".

