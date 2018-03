Leverón: ''A mí me rompieron tres costillas y no dijeron nada''

El defensor de Marathón, Johnny Leverón, salió al paso ante las acusaciones del delantero de Real España, Domingo Zalazar, después de que este dijera que Héctor Vargas pide a sus dirigidos "golpear" a los rivales.

"Son molestias quizás porque él (Domingo Zalazar) era importante para su esquema en los últimos partidos. Al final se ha hecho demasiado eco, somos un equipo que juega fuerte, pero no para lastimar a nadie'', explicó.

''Uno como jugador está expuesto a estas cosas. Cuando me lesionaron a mi, no dijeron nada. A mi me rompieron tres costillas y me lesionaron muchas más", dijo el zaguero.

Leverón también aseguró que durante el encuentro del pasado fin de semana, Odis Borjas lo impactó con su rodilla, pero no se queja porque eso es "normal" en el fútbol.

"Por ejemplo, Odis me cayó la rodilla y casi me lesiona, pero son cosas de las que uno no puede hacer polémica. A Zalazar le deseo lo mejor y que se recupere pronto", expresó.