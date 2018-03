Marathón cumple como local y hunde aún más a la Real Sociedad

Marathón no se anduvo con rodeos y ganó porque no quiere dejar de aspirar con volver a ser el mejor de las vueltas regulares y llegar con ventaja a la liguilla. Hizo lo que tenía que hacer, ganar a quien tuviera enfrente. En esta ocasión le tocó a los “aceiteros” lidiar con un Monstruo que es casi indomable jugando en el Yankel.

El partido fue menos cómodo de lo que indica el 3-1 final. Pero es que en esta etapa del torneo Clausura nada es sencillo. Unos pelean por mantenerse en primera división, tal es el caso del rival de turno que tuvo el onceno sampedrano; otros buscan acomodarse en la liguilla y otros pocos como el Verde anhelan presumir el privilegio de quedar más alto que nadie.

Real Sociedad llegó a la Cueva del Monstruo con la obligación de sumar tres puntos que lo salvaran definitivamente del descenso y se mostró más agresivo en las primeras de cambio. Un potente zapatazo de Sergio Peña, que el meta esmeralda John Bodden envió al tiro de esquina con dificultades, fue el primer aviso de la visita. Eso sucedió al 14.

Al 21 fue Matheus quien erró en la frontal y en posición inmejorable. Estaba solo, sin marca, pero se desesperó y la elevó.

Los del Bajo Aguán harían valida esa superioridad del primer tiempo yéndose en ventaja al descanso. Cuando transcurría el último minuto del primer tiempo, el 45+2, una falta de Johnny Leverón sobre Matheus obligó a Oscar Moncada a dictaminar lanzamiento desde el punto penal. Osman Melgares fue el encargado de asumir la responsabilidad y engañó a Bodden con toque de derecha a su poste izquierdo.

Marathón no saca provecho aún de la localía: Foto: Melvin Cubas

MONSTRUO ARRASADOR

El lapso secundario fue todo lo contrario del primario. Real Sociedad se quedó en el camerino y Marathón lo aprovechó superando en todas las fases del juego. Tuvo mayor tenencia de balón, correcta circulación del mismo y el fundamento que más beneficia en nuestro fútbol, agresividad.

Apenas al 48, el cubano Yaudel Lahera consiguió una falta en los linderos, la cual fue bien aprovechada por Leverón, quien con toque magistral de izquierda igualó los cartones.El vuelo de Yul Arzú fue imposible.

Lo que si no era posible es que Arzú puñeteara tan mal un centro de John Paul Suazo al minuto 56, el cual Júnior Lacayo castigó con un derechazo contundente con el arco casi desguarnecido.

Las cosas no podían ir peor para los tocoeños, ya que al 62 Lacayo fue derribado dentro del área. Moncada no dudó nuevamente y Arboleda, quien volvía de una injusta sancion de dos juegos, puso el 3-1 definitivo de penal. Yul adivinó al lanzarse a su mano izquierda, pero no fue suficiente por la colocación del tiro.

El marcador no se movió y el Monstruo asusta a Motagua y Olimpia, los clubes con los que, seguramente, se peleará el honor de ser el mejor de las vueltas en las últimas tres fechas.

