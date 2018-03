El reclamo de Salvador Nasralla en el polémico penal del UPN-Real España

El primer tiempo del UPN vs Real España, disputado en el estadio Nacional se vio envuelta por una polémica decisión arbitral que incidió en el marcador a favor del conjunto del Tato.

En una acción en el minuto 31, el volante españolista Jhow Benavídez se metió en el área chica y cuando quiso centrar el esférico pegó en la humanidad del defensor universitario. Ante ello el réferi Marlon Díaz determinó sancionar con penalti, pero en el video se refleja claramente que no hubo intención.

Finalmente Mario Martínez fue el encargado de ejecutar el tiro y no vaciló en enviarla al fondo de la portería de Celio Valladares.

La acción de 'penal' que hizo explotar de ira el banquillo de UPNFM.

Te puede interesar: El minuto a minuto del UPN vs Real España

Ante ello el comentarista deportivo Salvador Nasralla, alzó su voz a través de los micrófonos de Televicentro e hizo su reclamo ante la decisión.

"Está pegada al cuerpo, eso no es penal árbitro. Él tiene la mano pegada al cuerpo y no busca tocar la pelota con la mano, no se la puede cortar", comentó Nasralla.

Con ello la Realeza se fue al descanso con el marcador en ventaja mezclado con el semblante de impotencia del conjunto local por lo sucedido.