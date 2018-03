El mensaje de Jonathan Rougier tras la muerte de Santiago Vergara

Han sido muchas las personas que se han pronunciado sobre la muerte de Santiago Vergara. Desde directivos, jugadores y aficionados escribieron en redes sociales su sentir por la lamentable noticia.

Uno de los futbolistas de Motagua que se pronunció en redes fue el arquero Jonathan Rougier quien colgó dos fotos con Vergara, una de ellas de su hijo junto al exjugador quien perdió la vida a causa de la leucemia.

“Amigo gracias por tantas cosas buenas que me dejaste en tan poco tiempo siempre vas a estar presente en mi y en mi familia me voy a quedar con esos momentos que hasta cuidaste lo más preciado de mi vida, gracias amigo por haberme guíado desde el día que llegué y seguro me seguirás guiando con esas charlas que tuvimos un abrazo de gol porque se que me seguís escuchando fuerza a todas hermosa y gran familia”, escribió en su cuenta de Facebook Rougier.

MENSAJE DE PATRICIO NEGREIRA: