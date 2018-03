Salomón Názar: "Alguien está interesado en que este equipo descienda"

Salomón Názar, técnico de la Upnfm no pudo esconder su molestia por el mal trabajo que a su punto de vista realizó el árbitro Marlon Díaz, en el duelo que igualaron ante Real España.



"Fue un partido ampliamente disputado como todos los que se realizan ante Real España. Un primer tiempo que no fue el mejor, pero se mejoró en la segunda parte, pero desafortunadamente algunas decisiones arbitrales no son compatibles con el encuentro", comentó Názar.



El timonel de los universitarios fue más allá al asegurar que existe una campaña en su contra.

"Desde un principio el candidato a descender éramos nosotros, yo sé que alguna gente le molesta que estemos en la pelea. Creo que quien puso la fiesta y la salsa en este torneo fuimos nosotros y eso no le parece a bastante gente, hay una campaña nociva en contra del equipo. Estamos actuando de la mejor manera, transparente y será que necesitamos un bocón para que hable y diga cosas feas, pero no, somos una institución que y tiene mucha imagen y respeto".

En cuanto a las expulsiones de los dos porteros de su equipo:

"Las decisiones arbitrales descontrolaron al equipo, yo conozco este árbitro desde segunda división y sé lo que es. No voy hablar de él aquí porque tengo mucho respeto para el cuerpo arbitral y soy una persona interesada en que esto cambie. Estamos pagando el derecho a piso, hay mucha inexperiencia y eso pesó al final".



Salomón Názar además se atrevió a mencionar que hay un interés Real para que el equipo estudioso no siga formando parte de la Liga Nacional.



"Alguien está interesado en que este equipo descienda, pero no le vamos a dar ese gusto a nadie. A la vista está que nos han afectado casi permanentemente. Les molestó que nosotros hiciéramos un buen torneo", indicó.



"No sé si serán ellos (árbitros). Nos han pitado cuatro penales, no soy mal pensado, yo creo que hay gente honesta en el fútbol todavía. Si esto estuviera pasmado, sería terrible, ya que la moral y la honradez debe prevalecer sobre todo en el deporte", finalizó.