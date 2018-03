Tato García sobre el penal de Tejeda: "Solo era de embocarla al arco"

Al final del partido en el que en lugar de llevarse la victoria se tuvieron que conformar con un empate, el técnico del Real España, Martín García, lamentó lo sucedido en el partido.

"Lamentablemente no pudimos ganar que era lo que veníamos a buscar. Un primer tiempo que termina 1-0 a favor nuestro y después con alguna distracciones lo pasamos a perder, luego buscamos más variantes para tener más apertura y tratar de ser ofensivo, se logró el empate", comentó.

En cuanto a la acción del penal fallado por Ángel Tejeda. "Sobre el final, el penal fue cosas que pasan. A mi manera de ver sólo era de embocarla al arco, es un jugador que no es un arquero, no había necesidad de darle con tanta violencia a la pelota".

MIRA: DIEGO VAZQUEZ NO AGUANTA Y LLORA POR LA MUERTE DE SANTIAGO VERGARA

Y es que el Real España no sabe lo que es ganarle un partido a la Upnfm, pero su técnico no le quiso dar relevancia a eso. "Son partidos, no sólo porque sea la Upnfm. Hoy si el penal entraba lo ganábamos y hubiera sido otra cosa".

En su análisis más profundo del penal fallado. "Tuvo la personalidad de ir a buscar la pelota. Nosotros en el equipo tenemos otros penaleros y el tuvo la personalidad de ir a buscarla. Lo que quiero decir, es que me di vuelta y le dije a Rafa, ojalá que no le pegue fuerte, porque lo único que hacía falta era embocarla al arco".

García cree que a pesar de este empate, su equipo viene demostrando un crecimiento en el nivel de juego. "Nosotros venimos en alza, levantando. La idea era llevarnos los tres puntos, pero el partido se presentó complicado y con errores puntuales nuestros que lo pasamos a perder. Después el equipo agarró la pelota, tuvimos varias oportunidades para llevarnos el partido, pero me dejan algunas dudas sobre lo que se cobró sobre Colón, el penal para Upnfm, pero el fútbol es así".

TE RECOMENDAMOS: EL EMOTIVO HOMENAJE DE MOTAGUA A SANTIAGO VERGARA

Lo que le queda de pesar, es que un triunfo los hubiera puesto con posibilidades claras de estar en la fiesta grande. "Nosotros si hoy nos llevábamos los tres puntos estábamos cerca de meternos a la liguilla, pero ahora hay que seguirla peleando".

"No hablo de los árbitros, quiero verla por televisión. Por eso repito que la jugada de Colón no se que se cobra, si falta, me dicen que fuera de juego, pero no hay. Después quiero ver la jugada del penal porque sinceramente no la vi", finalizó.