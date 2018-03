Técnico del Real Sociedad: "Pelear descenso es una carga muy pesada"

David "Chavo" Fúnez, técnico de Real Sociedad dijo este jueves que ha perdido el sueño porque es una carga pesada pelear por no descender del máximo circuito, sin embargo garantiza que el representativo aceitero mantendrá la franquicia porque tiene buen equipo y dos partidos de local para el cierre de las vueltas regulares.

El cuadro tocoeño es penúltimo en la tabla acumulada donde figura con 34 puntos capitalizados, mientras que Honduras Progreso está en el fondo con 30 y un partido menos que disputará esta noche de local ante Olimpia.

¿Qué conclusiones saca de la derrota del miércoles ante Marathón?

Fue muy doloroso, la verdad no esperábamos perder de esa manera (1x3), hicimos un buen primer tiempo, en el segundo nos desconcentramos y nos anotaron dos goles más, eso nos descontroló a tal extremo que no pudimos recuperarnos, hicimos variantes pero no reaccionamos

¿Real Sociedad es el equipo que más pierde en el torneo (nueve derrotas) en qué han fallado?

En definición y concentración. Hemos perdido demasiados partidos de visita y local. En ciertos partidos jugamos bien en otros no nos encontramos, fallamos en varias ocasiones y los rivales no nos perdonan, estamos trabajando para mejorar en todos los aspectos en las últimas tres fechas tenemos que ganar para salvar la categoría

¿Porqué tan pocos goles?

Ahora sí es preocupante la situación porque no hay espacio para lamentarse, lo que queda es sumar puntos de a tres para avanzar. Ahorita en la tabla somos unos de los más goleados y menos efectivos. Hemos hecho muy pocos goles, eso es preocupante, hay un problema que resolver en los últimos tres juegos

¿Padece de insomnio?

La verdad que en estos momentos no puedo dormir bien, es una carga muy pesada estar peleando descenso pero hay que tener fe, vamos a lograr salvar la categoría de eso estoy seguro, pero para el próximo torneo se tienen que tomar medidas para no volver a caer a zona de descenso

¿Garantiza que Real Sociedad no perderá la categoría?

Si lo garantizo, lo aseguro al cien por ciento, tenemos buenos jugadores, capacidad para revertir esto, nos quedan dos partidos de local que son fundamentales ganar para lograr el objetivo. Todavía tenemos tres finales dos en casa y una de visita, sumando salvamos la categoría

¿Teme al descenso?

De ninguna manera, ni se me cruza por la mente, estoy seguro que vamos a revertir la situación a partir del próximo domingo cuando enfrentemos al Vida, esperamos el apoyo de la afición que es básico para lograr ese propósito

¿Real Sociedad tiene mejor plantel que Honduras Progreso?

Cada equipo tiene sus armas. Real Sociedad tiene un gran plantel, estamos pasando por momentos duros que no nos permite que nos salgan las cosas, pero tenemos mejor plantel que muchos clubes, por eso estoy seguro que no vamos a descender

¿La asesoría de Mauro Reyes no ha funcionado, el equipo sigue perdiendo?

El fútbol es así, aunque ha trabajado bien no llegan los resultados, estamos conscientes de eso, pero vamos a aprovechar los partido de local para salvar la categoría.

¿En algún momento cruzó por su mente renunciar de su cargo?

Nunca, siempre he estado firme,soy un hombre de fe, por eso estoy seguro que Real Sociedad se va a salvar del descenso, por eso no he pensado en renunciar porque Real Sociedad seguirá una temporada más en primera división