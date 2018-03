Nahún Espinoza: "Hoy se nos pone más difícil la pelea por el primer lugar"

Nahún Espinoza, técnico del Olimpia, lamentó la derrota 3-2 de su equipo este jueves contra el Honduras El Progreso, en el estadio Humberto Micheletti.

"Fue un partido muy intenso. Un gol como el del "Mango" (Carlos Sánchez) son de las cosas que marcan la diferencia. No supimos manejar el partido. Me queda ese pesar, cometimos faltas inocentes y no manejamos la pelota", dijo el estratega.

Espinoza valoró que la derrota de hoy les pone más "difícil" su propósito de agenciarse el primer lugar del torneo Clausura de la Liga Nacional.

"No conseguir la victoria hoy nos pone más difícil la pelea por el primer lugar, Marathón y Motagua nos llevan esa ventaja. Hoy repito algo que ya dije antes; hay muchas cosas que cambiar en Olimpia. Estamos pasando un momento duro y no crean ustedes que con un cambio de técnico se arreglan las cosas", aseguró el estratega.

El timonel explicó que pese a que cerró el partido con cuatro hombres en el ataque, no se logró el gol del empate.

"Terminamos con cuatro delanteros porque teníamos superioridad numérica. Teníamos un hombre más, pero había que abrir la cancha y acosar más. En el segundo gol de ellos hay muchos errores nuestros; tenemos que mejorar". sentenció.

