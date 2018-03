Así se conocerá el próximo descendido en Honduras. ¿Quién se marchará?

El torneo Clausura en Honduras está a punto de terminar y con él se tendrá que ir uno de los tres equipos que tiene serios problemas: Honduras Progreso, Real Sociedad y con menos margen el Platense.

De los tres, los porteños tienen una final directa el domingo contra Honduras Progreso, ganando salvan la categoría los de Puerto Cortés y dejarán la cosa para las dos últimas fechas al Honduras y Real Sociedad.

Ver: TABLAS DE POSICIONES DEL CLAUSURA Y DESCENSO

La ventaja que tienen los progreseños que el jueves vencieron al Olimpia, es que juegan dos partidos en casa y visitan al Marathón, equipo al que le tienen la medida jugando en el Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

En el caso del Real Sociedad, sus finales son complejas. En el torneo actual no ganan, apenas tres triunfos de 15 partidos y les toca jugar en casa contra el Vida y Real España que pelean repechaje y en la última fecha ante Platense que también podría estar peleando descenso o repesca. Un panorama muy complejo.

ASÍ SE JUEGAN LAS ÚLTIMAS TRES FECHAS:

JORNADA 16

Marathón vs Motagua

Lobos vs Juticalpa

Real Sociedad vs Vida

Platense vs Honduras Progreso

Olimpia vs Real España

JORNADA 17

Real España vs Real Sociedad

Platense vs Olimpia

Vida vs Marathón

Honduras Progreso vs Lobos

Motagua vs Juticalpa

JORNADA 18

Real Sociedad vs Platense

Marathón vs Honduras Progreso

Juticalpa vs Real España

Vida vs Motagua

Olimpia vs Lobos

PLATENSE:

¿CÓMO SE SALVA?

1. Ganando el miércoles al Honduras Progreso

2. Sumando un punto en los últimos tres partidos, incluso perdiendo los tres juegos y que Real Sociedad y Honduras pierdan sus partidos.

¿CÓMO DESCIENDEN?

1. Perdiendo los tres partidos y que Honduras Progreso y Real Sociedad ganen dos de los tres juegos.

REAL SOCIEDAD:

¿CÓMO SE SALVA?

1. Ganando los tres partidos que le restan.

2. Sin necesidad de sumar siempre y cuando que Honduras Progreso pierda sus tres juegos.

3. Qué Honduras Progreso y Platense empaten y ellos ganar sus juegos.

¿CÓMO DESCIENDEN?

1. Qué el Honduras Progreso gane sus tres partidos y que ellos empaten uno de los tres pendientes.

2. Perdiendo los tres juegos y que Honduras gane uno de los tres duelos.

3. Empatando los tres partidos restantes y que Honduras gane uno de los tres juegos.

4. Perdiendo uno de los tres partidos y que Honduras gane un juego y empate los otros dos.

HONDURAS PROGRESO:

¿CÓMO SE SALVAN?

1. Ganando sus tres partidos y que Real Sociedad empate o pierda uno de los juegos.

2. Que Real Sociedad empate sus tres partidos y ellos ganar dos de los tres partidos.

3. Que Real Sociedad solo gane uno de los tres partidos y ellos ganar uno y empatar dos.

¿CÓMO DESCIENDEN?

1. Perdiendo sus tres partidos restantes.

2. Que Real Sociedad gane sus tres partidos y no dependa de nadie.

3. Perdiendo contra Platense y que en las últimas dos jornadas Real Sociedad sume los seis puntos.

4. Que Platense y Real Sociedad haga marca perfecta en estas tres fechas pendientes