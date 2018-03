Perú buscará renovar a Ricardo Gareca tras conocer interés de Honduras

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) tiene como prioridad lograr la renovación del contrato con el seleccionador nacional, Ricardo Gareca, afirmó el presidente de la entidad, Edwin Oviedo.

Y es que, tras conocer el interés de la Federación de Honduras en contar con los servicios del estratega argentino, en Perú ya no quieren estar preocupados por la ida del 'flaco' y desear entablar una reunión con él ya sea antes o después del Mundial y así dejar la renovación a tiro.



"Esta directiva siempre le dio el soporte al comando técnico, en la confianza, en las facilidades de trabajo, en el soporte logístico. Hemos sido muy cuidadosos y eso Ricardo lo va a valorar muchísimo. Es nuestra prioridad la renovación de Ricardo Gareca", señaló Oviedo en una entrevista publicada este viernes por el diario El Comercio.



El dirigente remarcó, sin embargo, que ese tema lo conversarán "en su momento", ya que el entrenador ha señalado que esperará al término de la participación de Perú en el Mundial de Rusia 2018 para tomar una decisión sobre su futuro profesional.



"No creo que tenga que ver solo con el tema económico. Hay muchas cosas que pasan por la renovación de un comando técnico. Estamos preparados y tranquilos para tener esa conversación con el profesor Ricardo Gareca después del Mundial", agregó Oviedo.



El presidente de la FPF también señaló que la clasificación de Perú a la cita mundialista ha revalorado a la selección nacional, por lo que en el proceso para Catar 2022 espera "como mínimo cuadruplicar" los ingresos por derechos de medios.



"Hoy estos ingresos están yendo en mayor magnitud a los menores, sobre todo en el tema de infraestructura y darle sostenibilidad al plan de menores. Que vayan chicos de la Sub'18 a Rusia como 'sparring' (rival de la selección mayor) implica una inversión que necesita el comando técnico de mayores y menores", detalló.



Oviedo también informó que la FIFA hará el próximo mes la primera inspección de estadios con miras al Mundial Sub' 17 que organizará Perú en 2019.



"Vamos a tener que ir a la mayor cantidad de ciudades del país, vamos a planificar con calma esas visitas", sostuvo antes de agregar que "es importante que la FIFA haga un diagnóstico" de la situación, para elaborar el plan de inversiones en infraestructura.



"Ellos en estos tiempos apoyan mucho de manera económica los torneos de menores", concluyó.