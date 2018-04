¡NO HAY FÚTBOL! El Clausura se reanuda hasta el próximo fin de semana

El fútbol hondureño no tiene actividad este fin de semana y la actividad se reanudará hasta el próximo sábado cuando se jueguen los clásicos, Marathón vs Motagua y Olimpia vs Real España, partidos de gran importancia.

En esta fecha igual se juega una final por el no descenso, el Platense recibe al Honduras Progreso que de perder estaría complicándose más y los porteños salvando la categoría. Otro de los choques será el duelo por liguilla entre Lobos UPN y Juticalpa.

La jornada tendrá también al encuentro en Tocoa donde Real Sociedad buscará de una vez salir del bache contra el Vida, equipo que está jugando muy bien y que busca meterse en los repechajes para pelear contra los grandes.

Pero sin duda que el duelo más atractivo es el que enfrentan a Motagua y Marathón en San Pedro Sula donde se juegan el liderato. Los Esmeraldas en casa han sido efectivos, pero el ciclón no va a querer sumar una cuarta derrota de forma consecutiva.

PARTIDOS DE LA FECHA 16

Sábado 7 de abril: Marathón vs Motagua 3:00 pm

Sábado 7 de abril: UPN-FM vs Juticalpa 4:00 pm

Domingo 8 de abril: Real Sociedad vs Vida 2:00 pm

Domingo 8 de abril: Platense vs Honduras Progreso 3:00 pm

Domingo 8 de abril: Olimpia vs Real España 4:00 pm