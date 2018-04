Las confesiones de Georgina sobre Cristiano, sus hijos y su verdadero país de nacimiento

Antes de conocer a Cristiano Ronaldo nadie sabía de la preciosa Georgina Rodríguez, la actual pareja y madre de uno de los cuatro hijos del jugador.

La española ha concecido una entrevista a la revista XL Semanal en España en donde confiesa muchas cosas que no se sabía sobre ella.

Una de las cosas que sorprendió es que dijera que nació en Argentina y no en España como se había manejado a nivel de medios.

LO QUE DIJO:

Nacimiento en Buenos Aires: "Mi padre es argentino y mi madre es de Murcia. Fueron a Buenos Aires con mi hermana Ivana para que ellas conocieran a la familia de mi padre. Decidieron quedarse un tiempo allí y nací yo. Mi padre intentó convencer a mi madre para vivir en Argentina, pero no lo consiguió y, cuando yo tenía un año, regresaron a Murcia. Después, nos trasladamos a vivir a Jaca".

Adaptación a Madrid: "Gracias a Dios, di con gente muy buena desde el principio; pero también es verdad que he aprendido a separar muy bien las amistades, ya que mucha gente se ha acercado a mí y me ha hecho daño, queriendo o sin querer. Llegué sola a la capital con 19 años y me puse un escudo, pero es verdad que me entró un poco de miedo al principio".



Primeras fotos con Cristiano: "Lo pasé mal. Yo me escondía, pero me iban a buscar a la tienda [donde trabajaba] También llamaban a Gucci y preguntaban por mí, haciéndose pasar por clientes míos. Como yo tenía que fidelizar mucho a mis clientes, me ponía al teléfono y luego escuchaba una voz que me preguntaba si era verdad mi relación. Alrededor de Gucci había siempre ocho o diez fotógrafos esperándome. El director me decía que me bajara al almacén porque no quería verme en la tienda. Empecé a estar muy incómoda y entonces dejé Gucci y me fui a la tienda de Prada en El Corte Inglés".



Cambio de vida: "Mi vida ha cambiado para mejor, evidentemente, recibo mucho amor por todos los lados y tengo mucho amor para dar. Distingo perfectamente a las personas, sigo teniendo mis amigos de antes y sé descartar muy bien a la gente que se arrima por algo. ¡Experiencia de la vida! Una ya selecciona bien a quién quiere tener al lado y a quién no".

¿Le asustó que Cristiano tuviera tres hijos?: "No. Yo siempre he sido madura y para mí tener cuatro hijos no es una carga. Lo llevo muy bien y, de hecho, ya no me imagino mi vida sin mis hijos".



Los hábitos en casa: "No vemos mucho las noticias. Nosotros vemos muy poca televisión, siempre comemos en silencio o ponemos un poquito de música, salimos a pasear o vamos al gimnasio...".