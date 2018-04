¡Insólito! Marruecos no presenta su camiseta mundialista por temor a la piratería

A 72 días del inicio de la Copa del Mundo de Rusia 2018 casi todas las selecciones que participarán en la justa han presentado de manera oficial su indumentaria pero hay un caso muy serio y es el de Marruecos.

La selección africana es la una de las pocas que todavía no presenta la camiseta que portará en el Mundial y todo es por miedo a las falsificaciones que son moneda corriente en el país.

Adidas es la marca deportiva con mayor presencia en el Mundial Rusia gracias a las 12 selecciones que visten sus uniformes. Sin embargo, Marruecos es la única selección cuya indumentaria todavía no ha sido presentada y existe una razón poderosa para que aquello sea como tal.



Y es que la representación marroquí es la meca de las falsificaciones y tanto la federación como Adidas tienen miedo de perder ventas por la piratería, por lo que, es posible que la presentación de la indumentaria mundialista de 'Los Leones del Atlas' sea unos días antes de la Copa del Mundo y las ventas arranquen durante la competencia mundialista para así darle poco tiempo a los falsificadores.



Cabe destacar que Marruecos logró clasificar a Rusia 2018 tras 20 años de ausencia en los Mundiales cuando superó por 2-0 a Costa de Marfil y acabar como primero del Grupo C de las eliminatorias africanas.



Ahora bien, Marruecos tiene un duro reto en el Mundial ruso al integrar el Grupo B junto a España, Portugal e Irán.



Las principales figuras de Marruecos son Mehdi Benatia (Juventus), Hakim Ziyech (Ajax), Karim El Ahmadi (Feyenoord) y Achraf Hakimi (Real Madrid).