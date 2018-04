Jonathan Paz sigue ausente de los entrenos de Olimpia

Desde el pasado 11 de marzo que sufrió un golpe en su hombro derecho, fue la última vez que el defensor Jonathan Paz vistió la camisa del Olimpia.

El diagnostico se había indicado que era una luxación de hombre y que con rehabilitación se trataría, pero al no tener mejoría, el jugador pasó por el quirófano y aún no tiene fecha definida de su regreso a las canchas.

Luego de perder ante el Honduras Progreso y donde Nahún Espinoza confirmó que en la zona defensiva se tuvo problemas, se le consultó por Jonathan Paz y fue muy contundente. "A Jonathan Paz ni siquiera lo he visto, todavía no nos conocemos", comentó.

El timonel del equipo merengue confirmó que no tiene un panorama muy claro del estado en el que está el defensor del equipo.

"Preliminar, pero no una información general del jugador, pero si el médico no dice que puede entrenar o jugar, no puedo decir en que momento se integrará. No me han dicho cuándo se va incorporar al grupo".

Jonathan Paz ha participado con el Olimpia en nueve partidos del torneo Clausura, donde suma 795 minutos disputados. En todos los encuentros jugó como titular y ante el Marathón salió lesionado a los 75 minutos.

