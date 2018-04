Hijo del 'Bolillo' Gómez medirá rendimiento de los seleccionados panameños

Daniel Gómez Luque, hijo del seleccionador de Panamá, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, será el encargado de medir el rendimiento de los seleccionados panameños mediante el Electronic Performance and Tracking Data de la Fifa, informó este martes la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).



"El cuerpo técnico de la Selección de Panamá decide aprovechar la oportunidad (tecnológica), incluyendo a Daniel Gómez Luque, hijo del técnico Hernán 'Bolillo' Gómez, encargado de realizar esta función, utilizando el sistema Electronic Performance and Tracking Data", señala el comunicado.



"La Federación Panameña Fútbol de Panamá aclara que el señor Daniel Gómez Luque no es parte de la planilla de la Fepafut, los emolumentos son cubiertos por el cuerpo técnico de la selección, que encabeza 'el Bolillo' Gómez", agrega la nota.

Fepafut cumple con todos los requisitos solicitados por el técnico, confiando como en ocasiones anteriores en su criterio profesional, indica el comunicado.



Cabe mencionar que Electronic Performance and Tracking Data se empleará para controlar y mejorar el rendimiento individual y colectivo de los futbolistas.



"El objetivo es observar el desempeño del equipo y tomar decisiones inmediatas", manifiesta el comunicado.