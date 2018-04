La dura crítica de Jerry Palacios a los directivos del fútbol hondureño

A los Técnicos Hondureños les digo no se acomoden y a los jugadores de experiencia les digo no solo aquí en Honduras se puede jugar , Tayson es el ejemplo vivo , si tenés ganas de jugar, juga y no te retires solo porque la gente y los directivo y técnicos quieren , invito a todos los jugadores experimentados que en estos momentos no tienen equipo que no se rindan y busquen esa posibilidad dentro oh fuera del País , miremos a los panameños, miremos a Tayson,Al conejo, y empecemos a darnos el valor que nosotros tenemos por todo lo que hemos hecho en el fútbol . @hendrythomas @bernardez5 @cuenta_oficial_de_perymartinez @jerry_palacios10 @ramonnunez10

