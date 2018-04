Román Torres: "No estamos disfrutando esta clasificación al Mundial"

El defensor panameño Román Torres, fue claro en sus declaraciones sobre los meses previos a la Copa del Mundo de Rusia 2018, donde sorprendió al mencionar que de momento no están disfrutando la clasificación al mundial.

"La verdad, no estamos disfrutando esta clasificación al Mundial. Todo es enemistad entre la prensa, los jugadores y todo eso. A mí me parece que no debe ser así. Tenemos que disfrutar la clasificación al Mundial", dijo Román.



En el programa radio Plena y Goles la figura de la selección de Panamá habló de los aficionados canaleros quienes si han disfrutado en grande el boleto al mundial.

LOS 23 HOMBRES QUE BUSCAN HACER HISTORIA CON PANAMA EN EL MUNDIAL

"Siempre voy a respetar al aficionado. Es algo que hoy en día el pueblo panameño y toda la afición tiene que disfrutar de este Mundial. Lo que hicimos es algo histórico", comentó el zaguero de la selección canalera.

Para finalizar Román Torres le mandó un mensaje a los aficionados de Panamá previo a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

"A la afición le digo que crea en la selección, en los jugadores. Yo sé que nosotros damos más. Esto que nos pasó nos hará más fuertes. Esto es algo importante. No podemos perder la fe. A veces, perdemos la fe. Pasó cuando perdimos contra Estados Unidos. No hay que perder la fe", finalizó el defensor.