Sorteo de semifinales de Champions League: Horario y dónde verlo por TV

Tras jugarse los partidos de vuekta de los cuartos de final de la Champions League 2018, ya están los cuatro clasificados para las semifnales.

Bayern Munich derrotó de visita 1-2 al Sevilla y empataron la vuelta 0-0, Real Madrid consiguió un 0-3 contra la Juventus y perdió 1-3 en el Bernabeú, el miércoles Barcelona en casa ganó 4-1 a la Roma y el equipo italiano le dio vuelta al resultado ganndo 3-0 en casa y el Liverpool venció 3-0 al Manchester City en la ida y 2-1 la vuelta.



Y tras oficializarse los equipos en semifinales, el sorteo está pactado para realizarle este viernes 13 de abril en las oficinas de la UEFA ubicados en la ciudad de Nyon, Suiza.

El horario para realizarse el sorteo es a la 1:00 de la tarde hora local, 4:00 de la mañana hora hondureña, mientras que el de la Europa League será a las 5:00 AM, hora catracha.

Fox Sport y ESPN son los canales oficales que tienn derechos para transmitir en Latinoamérica tanto el sorteo como los partidos en esta etapa.

En Europa el sorteo se podrá seguir por algunas plataformas como Atresplayer, beIN Connect y Eurosport Player, Real Madrid TV o La Sexta.





HORARIOS DEL SORTEO POR ZONA

En España: 1:00 PM

En el Reino Unido: 1:00 PM

Zona ESTE de EEUU: 7:00 AM

Centro de EEUU: 6:00 AM

Zona OESTE: 4:00 AM

En México México: 6:00 AM

Horario Panamá: 6:00 AM

Resto de Centroamérica: 5:00 AM

En Perú: 6:00 AM

En Argentina: 7:00 AM

En Brasil: 7:00 AM

En Colombia: 7:00 AM