Roy Smith aclara la polémica donde se refirió a la violencia en Honduras

El defensor tico del Honduras Progreso, Roy Smith, salió al paso para aclarar las declaraciones vertidas en el periódico La Nación de Costa Rica donde mencionó temas de violencia presenciadas durante sus dos años de estadía en Honduras.

"Por eso no hay bronca, se puede interpretar de la perspectiva de cada quien. Yo no tengo problemas con nadie ni con la ciudad de El Progreso. Llevo dos años aquí y me he sentido bien, a veces la misma gente de El Progreso me dicen que es arriesgado porque paso caminando solo en el día o en las noches que cuando me pega hambre salgo a buscar comida", dijo Smith.

Y sigue: "No he tenido inconveniente, miedo no le tengo a nadie porque me han acogido bien; el equipo, el presidente y algunos aficionados, pero obviamente no es de negar ni esconder que en todo país tiene su lado oscuro, incluso en Costa Rica hay violencia, siempre se saca lo más bonito de cada país pero uno tiene que aprender a vivir con ello, no buscar problemas ni exponerse".

El tico no negó las palabras expresadas al medio de su país, de hecho afirma que en Costa Rica la violencia también se vive a diario. "Ahorita los tres hondureños (Roger Rojas, Luis Garrido y Alexander López) viven en una ciudad muy bonita como Alajuela, es muy tranquila, pero si se exponen les puede pasar factura y a pesar de no ser un pais no muy violento, sí existe la violencia, no se puede decir que es color de rosa".

Smith ha tenido un buen desempeño con los progreseños y cuenta cómo se interpretaron sus palabras. "Yo solamente di mi expresión, cuando vine sí me dijeron lo que es y yo personalmente presencié tres actos contra mujeres y me imagino que por exponerse y fue por andar hablando por teléfono en la calle. El mal siempre se va a apoderar de las calles", reconoció.

Sobre el titular de la nota mencionó: "La verdad me sorprendió mucho porque me preguntaron de lugares peligrosos y les dije que sinceramente no conozco ni pregunto, entre menos conoce uno menos riesgo hay. La verdad que quien me conoce sabe la calidad de persona que soy porque vengo caminando de la casa al entrenamiento, me expongo pero es porque me siento seguro de la ciudad de El Progreso y de la gente".

Ante la pregunta si se mal interpretó lo que dijo reconoció: "¿Si se mal interpretó? Puede ser, un poco por el título pero no hay resentimiento ni con la prensa de aquí ni de allá porque la polémica es la que vende y se cortó un poco la idea de lo que dije, pero estoy agradecido por si quieren venir aquí. Se cortó allá en Costa Rica porque yo le hablé al muchacho (periodista tico) porque él habló con un periodista de acá pero ya estuvo, no quiero hacer más debate".

Finalmente respondió: "Las palabras y las ofensas no llegan a más, este es un trabajo donde uno se expone a insultos, pero nunca he vivido agresiones en persona y no me quejo. Ya se me acaba el contrato con el Honduras Progreso y les he expresado el deseo de seguir en este equipo o aspirar a más", mencionó.